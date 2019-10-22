گرمسار ۱۵ هزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی دارد

اسماعیل عرب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در گرمسار ۱۵ هزار و ۴۱۳ هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی و ۱۵ هزار و ۹۷۵ هکتار مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی وجود دارد، ابراز کرد: این شهرستان درمجموع ۲۸۴ هزار هکتار اراضی بیابانی دارد و ۳۰ هزار هکتار آن یعنی نزدیک به ۹ درصد در کانون فرسایش قرار دارند که اداره منابع طبیعی تاکنون ۳۰ هکتار بادشکن و ۵۰ هکتار مالچ پاشی را برای کنترل عوامل مخرب این فرسایش انجام داده است.
وی بابیان اینکه دو هزار و ۷۰۰ هکتار عملیات کنترل هرزآبها و ۴۶۳ هکتار نهالکاری در اراضی بیابانی گرمسار صورت گرفته است، افزود: پروژه نهالکاری شور قاضی به وسعت ۵۰ هکتار شامل تاغ و آتریپلکس بهصورت گلدانی در دست اجرا است.
رئیس منابع طبیعی گرمسار همچنین درباره مالچ پاشی نیز تأکید کرد: کنترل فرسایش بادی و کاهش گردوغبار بهصورت دائمی در مناطق و عرصههایی که فاقد پتانسیل اجرای عملیات بیولوژیکی مانند نهالکاری هستند از اهداف اجرای مالچ پاشی محسوب میشوند.
عرب معصومی بابیان اینکه در بسیاری از اراضی که در معرض فرسایش بادی هستند اما در آنها نمیتوان گیاه کشت کرد در راستای مقابله با فرسایش میبایست با روشهای نوینی مانند مالچ پاشی استفاده کرد، گفت: اراضی شور و پفکرده، خاکهای رسی و نمکی و ... در زمره بخشهایی هستند که بهواقع نمیتوان در آنها نهال کاشت و درنتیجه میبایست در آنها از طرحهایی چون مالچ پاشی بهره برد.
وی با اشاره به طرح مالچ پاشی ریگی توسط پرفسور کردوانی، ابراز کرد: سازگاری با طبیعت، استفاده از مصالح طبیعی مانند ریگ، عدم نیاز به آب، دائمی بودن، امکان اجرا در تمام طول سال، اجرای سریع، کاهش میزان تبخیر از سطح خاک، کاهش فرسایش آبی، هزینه بسیار کم و ... در زمره مزیتهای این روش هستند.
گرمسار - رئیس منابع طبیعی گرمسار بابیان اینکه در این شهرستان ۱۵ هزار و ۴۱۳ هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی وجود دارد، گفت: مالچ پاشی یکی از راهکارهای کاهش این کانونها است.
اسماعیل عرب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در گرمسار ۱۵ هزار و ۴۱۳ هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی و ۱۵ هزار و ۹۷۵ هکتار مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی وجود دارد، ابراز کرد: این شهرستان درمجموع ۲۸۴ هزار هکتار اراضی بیابانی دارد و ۳۰ هزار هکتار آن یعنی نزدیک به ۹ درصد در کانون فرسایش قرار دارند که اداره منابع طبیعی تاکنون ۳۰ هکتار بادشکن و ۵۰ هکتار مالچ پاشی را برای کنترل عوامل مخرب این فرسایش انجام داده است.
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