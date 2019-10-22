افزایش تعداد مراکز پذیرنده دانشجوی خارجی در دانشگاه فنی وحرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید علیزاده صبح امروز سه شنبه در جلسه هم افزایی و بررسی مشکلات دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: موضوع دانشجویان خارجی از مباحث جوان در دانشگاه های کشور است و با پیگیری هایی که صورت گرفته ۳ مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای مجوز پذیرش کوتاه مدت دانشجوی خارجی مهارتی را دریافت کرده است.

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: اولین گروه از دانشجویان خارجی از کشور لبنان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دوره های کوتاه مدت دراین دانشگاه پذیرش شده و تحصیل خود را آغاز کرده اند و امیدواریم این رویه ادامه یابد.

به گزارش مهر، تمام دانشجویان لبنانی متقاضی تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه ای در جدول زمانی مشخصی، پس از گذراندن دوره آموزش مکالمه زبان فارسی در یکی از مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی، در دو نیمسال تحصیلی در دانشکده های فنی و حرفه ای تهران، مازندران و خراسان رضوی شروع به تحصیل خواهند کرد.

تا کنون حدود ۷۰ متقاضی لبنانی جهت تحصیل در رشته های فنی و مهندسی در گرایش های مختلف برق و کامپیوتر، مکانیک، عمران، و معماری جهت تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نام کرده اند.

این داوطلبان از مهر امسال دوره زبان فارسی را در ایران طی می کنند و انتظار می رود در نیم‌سال دوم امسال تعداد قابل توجهی از دانشجویان لبنانی در دانشگاه فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل شوند.