رندان هم عزا دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، ابوالفضل زرويي نصرآباد- مدير دفتر طنز حوزه هنري - با اعلام اين خبر گفت: طنز پردازان ايران همچون ساير هنرمندان كشور، عزادار اين مصيبت و فاجعه ملي هستند. ابعاد اين مصيبت آنقدر وسيع و دهشت بار است كه هيچ تسلا و تسكيني مرهم گذار و التيام بخش آن نيست.

طنزپردازان ايران اين پيام آوران شادي و لبخند، روزهاي يكشنبه و دوشنبه 7 و 8 ديماه با حضور در پايگاههاي انتقال خون اميدوارند با اهداي خونشان التيام بخش تنهاي مجروح و مصيبت ديده باشند.

زوريي نصرآباد: اميدواريم هفته آينده با برگزاري برنامه هاي شب شعر و نثر طنز، بتوانيم كمكهاي اهدايي علاقه مندان به طنز را نيز جمع آوري و در اختيار نهادهاي ذي ربط قرار دهيم.

گفتني است زمان و مكان برگزاري برنامه هاي آتي اين دفتر متعاقبا اعلام خواهد شد.

شايان ذكر است كه شب شعر طنز "در حلقه رندان" پرمخاطب ترين نشست ادبي كشور است كه يكشنبه اول هر ماه در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي شود.