مژگان شیخی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌­­­­‌­­­‌ دو کتاب توسط نشر قدیانی در دست چاپ دارم که عنوان یکی از آنها «تاج گل، خروس شاعر» است که رمانی برای کودک و خردسال است.

وی ادامه داد: هدفم از نگارش این کتاب این بود که وقتی کودکی با مشکل یا معلولیتی مواجه می‌شود،‌بتواند از سایر قابلیت‌هایش برای جبران آن،استفاده کند.

به گفته شیخی این کتاب قرار است در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال آینده به چاپ برسد.

نویسنده کتاب «مسافر هشتم»‌گفت: کتاب دوم، بازآفرینی ۱۴۴ حکایت از ادبیات کهن است که قرار است در چهار جلد به چاپ برسد. این کتاب برای کودکان و نوجوانان مقطع دبستان نگارش شده است.

وی افزود:‌ هدفم از نگارش این کتاب، نشان دادن وسعت ادبیات کهن کشورمان است. در این مجموعه سعی کرده‌ام به غیر از کتاب‌های معروفی مثل شاهنامه و ... از کتاب‌های غیرمعروفی که کودکان آنها را کمتر خوانده‌اند مثل غزالی‌نامه، فرج بعد از شدت و... بیاورم.

مژگان شیخی در پایان افزود: ‌این کتاب حاوی حکایت‌های آموزنده‌ای است و تا پایان امسال به چاپ می‌رسد.

مژگان شیخی متولد سال ۱۳۴۱ و دارای مدرک مترجمی زبان انگلیسی است. وی از سال ۶۳ کار نوشتن را با داستان «بلبل نوک طلا و باغ آرزوها» آغاز کرد. شیخی هم در زمینه ادبیات کودکان و هم ادبیات بزرگسالان فعالیت داشته است و تاکنون بیش از ۱۵۰ عنوان از کتاب‌هایش به چاپ رسیده است.‌ از آثار او در زمینه ادبیات کودک می‌توان به «زندگی حضرت یوسف»، «تابستان و غاز سفید»، «دستی برای دوستی» و «گلی در سرزمین زمستان‌ها» و «۳۶۵ قصه برای ۳۶۵ روز سال» اشاره کرد.