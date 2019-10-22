به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و ششمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان روز سه‌شنبه ۳۰ مهر در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

مجید قناد، احمدرضا احسانی مدیرکل ارشاد استان همدان و مهدی قلعه دبیر اجرایی جشنواره در این نشست حضور داشتند.

قناد در ابتدای نشست گفت: کودک‌ یکساله ما ۲۶ ساله شده و امسال هم با همه سختی‌ها تا الان کارها به خوبی انجام و آمار آثار خردسال، کودک، نوجوان و خیابانی بیشتر شده است.

وی تأکید کرد: بدانید اگر کاری در این موقعیت انجام می‌شود، آسان نیست.

سپس مهدی قلعه دبیر اجرایی جشنواره به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره بیست و ششم پرداخت.

وی عنوان کرد: در این دوره آثار از ۳۱ استان، متقاضی حضور در جشنواره بودند. شعار امسال جشنواره «کودک، تئاتر، طبیعت» بود و سازمان محیط زیست ۴ کار محیط زیستی را انتخاب خواهد کرد. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۴ جایزه، حوزه هنری استان همدان یک جایزه، مرکز ملی استیج کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر هم ۴ جایزه در این جشنواره جدا از جوایز اصلی اهدا می‌کنند.

قلعه افزود: برای اولین بار در جشنواره کودک آقای قناد از حضور داوران استان‌های مختلف در بخش انتخاب آثار نیز استفاده کرده است. در بخش داوری نهایی نیز سعی کردیم این کار را انجام دهیم.

دبیر اجرایی جشنواره بیست و ششم تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: ۳ گروه از قم، یزد و هرمزگان به عنوان ۳ گروه برگزیده دانش‌آموزی و ۳ نقال برگزیده دانش‌آموزی در جشنواره حضور دارند. همچین امسال پیش از جشنواره کارگاه‌ آموزشی برای کارگردان‌ها و فعالان تئاتر کودک توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: کانون ۲ تریلی سیار نیز در اختیار جشنواره برای اجرا در نقاط مختلف قرار داده است. همچنین در ایام جشنواره برنامه ای زنده از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

قلعه درباره کشورهای حاضر در بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره اعلام کرد: از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، تاجیکستان، یونان، بلژیک و فرانسه ۹ اثر در این دوره حضور دارند و کارگاه‌هایی نیز توسط استرالیا، ایتالیا و الجزایر برگزار می‌شود.

وی گفت: از رضا بابک در جشنواره بیست و ششم تئاتر کودک و نوجوان تجلیل و همزمان با این تجلیل از یک کتاب رونمایی می‌شود.

دبیر اجرایی جشنواره بیست و ششم تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: امسال افزایش ۲۰ درصدی آمار به ویژه در بخش آثار کودک و نوجوان داریم. در بخش عکس نیز نمایشگاهی از آثار خانم اختر تاجیک برگزار می‌شود.

قناد در ادامه این نشست متذکر شد: از مدیران و مسئولان خواستارم کودکان را کودک نبینند زیرا همین کودکان در آینده در جشنواره‌های فجر، سینما و تلویزیون حضور خواهند داشت. باید جایگاه کودکان را جدی بگیریم.

وی در پایان تأکید کرد: اگر دبیر چندین دوره در جشنواره حضور داشته باشد قادر خواهد بود ضعف‌های خود را برطرف کند.