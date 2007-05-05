گروه آراز اجازه برگزاری کنسرت ندارد

رحیم شهریاری- سرپرست گروه موسیقی آراز با اعلام این خبرگفت : پخش غیر قانونی قطعه ای از آلبوم "گتمه گال" مربوط به گروه آراز ازیک شبکه ماهواره ای باعث شد که وزارت ارشاد مجوزاجرای کنسرت درتالار وحدت راندهد .

این نوازنده و خواننده آذری با ذکر این نکته که شکایت گروه موسیقی آراز از این شبکه ماهواره ای به جایی نرسیده است درانتقاد از سیاست های صدور مجوزگفت : پخش قطعات موسیقی از شبکه های ماهواره ای دلیل قانع کننده ای برای ندادن مجوز نیست و عملکرد وزارت ارشاد در صدور مجوز و برگزاری کنسرت در یک سال اخیر بیانگراین مطلب است که اساسا سیاستی برای محدود کردن فعالیت گروه های موسیقی وجود دارد.

سرپرست گروه موسیقی آراز در پایان خاطر نشان کرد : ادامه چنین رویه ای درصدورمجوز گروه های موسیقی برای برگزاری کنسرت از سوی وزارت ارشاد برخلاف صحبت وزیر ارشاد مبنی بر رشد واعتلای موسیقی فاخرو حمایت از گروه های موسیقی فولکلوراست .

توضیح :

واحد نظارت وصدور مجوز ارشاد ، پاسخ مثبت حراست به دفتر موسیقی را شرط صدور مجوز اعلام کرد. گروه موسیقی خبرگزاری نیز برای پیگیری این خبر باحراست این دفتر تماس گرفت که فردی از آن سوی خط ،حاضر به توضیحی در باره نقش شبکه های ماهواره ای در تصمیم گیری برای صدور مجوز نشده وبا بیان این مطلب که ما به هیچ پرسشی به صورت تلفنی پاسخ نمی دهیم، محمد حسین احمدی (مدیر کل دفتر امور موسیقی) را مسئول مستقیم صادر شدن یا نشدن مجوزکنسرت ها( به هر دلیلی )معرفی کرد.