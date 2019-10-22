  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۱

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان:

چالش ها و مشکلات موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود

چالش ها و مشکلات موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود

زنجان-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: چالش ها و مشکلات موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود و در این راستا برنامه ریزی های کارشناسی باید مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه مشترک کارگروه تخصصی اجتماعی،فرهنگی،سلامت،زنان و خانواده و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان زنجان در محل استانداری زنجان، گفت: بازرسی از دستگاههای اجرایی با هدف تقویت حقوق شهروندی و گسترش حجاب و عفاف در دستگاههای اجرایی انجام می شود. 

وی اظهار کرد:  بازرسی و ارزیابی از دستگاههای اجرایی با الزامات قانونی در خصوص حقوق شهروندی  است. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان  گفت: ۹ برنامه در حوزه حقوق شهروندی بررسی می شود و در مجموع ۲۸ شاخص دارد. 

سلطانی افزود: در مجموع  در حوزه حجاب و عفاف ۳۰ شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی به ارزیابی ۵۳ اداره در زنجان و ۲۸۰ اداره در شهرستان های استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی نسبت به سایر بخش ها ضعیف تر بوده است. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان ابراز کرد: دستگاه های اجرایی استان  زنجان در زمینه حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری و ارائه مشاوره در بخش عفاف و حجاب ضعیف عمل کرده اند و باید این نواقص بر طرف شود. 

سلطانی افزود: برخی دستگاههای اجرایی در حوزه  رعایت حقوق شهروندی عملکرد بسیار خوبی داشتند که اداره کل امور اقتصادی، تامین اجتماعی و جهادکشاورزی در حوزه حقوق شهروندی سه اداره برتر استان هستند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره)،صدا و سیمای مرکز زنجان و سازمان جهاد کشاورزی در حوزه عفاف و حجاب از دستگاه های برتر در استان  هستند.

سلطانی افزود: دولت توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی دارد و در این میان بر صیانت از حقوق مردم بسیار جدی است.

وی یادآور شد: چالش ها و مشکلات موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود و در این راستا برنامه ریزی های کارشناسی باید مد نظر قرار گیرد. 

کد مطلب 4753219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها