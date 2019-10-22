به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه مشترک کارگروه تخصصی اجتماعی،فرهنگی،سلامت،زنان و خانواده و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان زنجان در محل استانداری زنجان، گفت: بازرسی از دستگاههای اجرایی با هدف تقویت حقوق شهروندی و گسترش حجاب و عفاف در دستگاههای اجرایی انجام می شود.

وی اظهار کرد: بازرسی و ارزیابی از دستگاههای اجرایی با الزامات قانونی در خصوص حقوق شهروندی است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: ۹ برنامه در حوزه حقوق شهروندی بررسی می شود و در مجموع ۲۸ شاخص دارد.

سلطانی افزود: در مجموع در حوزه حجاب و عفاف ۳۰ شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی به ارزیابی ۵۳ اداره در زنجان و ۲۸۰ اداره در شهرستان های استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی نسبت به سایر بخش ها ضعیف تر بوده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان ابراز کرد: دستگاه های اجرایی استان زنجان در زمینه حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری و ارائه مشاوره در بخش عفاف و حجاب ضعیف عمل کرده اند و باید این نواقص بر طرف شود.

سلطانی افزود: برخی دستگاههای اجرایی در حوزه رعایت حقوق شهروندی عملکرد بسیار خوبی داشتند که اداره کل امور اقتصادی، تامین اجتماعی و جهادکشاورزی در حوزه حقوق شهروندی سه اداره برتر استان هستند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره)،صدا و سیمای مرکز زنجان و سازمان جهاد کشاورزی در حوزه عفاف و حجاب از دستگاه های برتر در استان هستند.

سلطانی افزود: دولت توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی دارد و در این میان بر صیانت از حقوق مردم بسیار جدی است.

وی یادآور شد: چالش ها و مشکلات موجود در حوزه حقوق شهروندی باید رفع شود و در این راستا برنامه ریزی های کارشناسی باید مد نظر قرار گیرد.