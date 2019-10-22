به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاستهای مالیاتی، مراقبت از بنگاهها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونهای برنامهریزی شود که بنگاههای بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
وی در این جلسه که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل میشود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کند، تاکید کرد: هدفگذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالتهای مأمورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.
روحانی اظهار داشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود.
وی تصریح کرد که کلیه دستگاهها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفافسازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه میشود و فرهنگسازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشهایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالشها و فرصتهای این حوزه ارائه کردند.
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