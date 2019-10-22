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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۶

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

همایش سوارکاری در بروجن برگزار می شود

همایش سوارکاری در بروجن برگزار می شود

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: همایش سوارکاری در بروجن به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش سوارکاری در بروجن برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش سوارکاری به مناسبت هفته تربیت بدنی در این استان برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این همایش ورزشی در روز جمعه در منطقه سیاسرد بروجن برگزار می شود.

وی بیان کرد: برگزاری این همایش نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش سوارکاری در منطقه دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاریبیان کرد: ورزش سوارکاری سابقه تاریخی در استان دارد و ظرفیت های توسعه این ورزش در سطح استان وجود دارد.

وی ادامه داد: این همایش سوارکاری نقش مهمی در جذب استعداد های ورزشی در این رشته ورزشی دارد.

کد مطلب 4753225

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