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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰

با قراردادی دو ساله؛

ملی پوش فوتسال ایران به تیم شنزن چین پیوست

ملی پوش فوتسال ایران به تیم شنزن چین پیوست

احمد اسماعیل پور ملی پوش فوتسال ایران با عقد قراردادی به تیم فوتسال شنزن چین پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیل پور بازیکن تیم ملی فوتسال ایران که سال گذشته در تیم «چین دائو» چین بازی می کرد، بعد از عقد قراردادی دو ساله به تیم «شنزن» چین پیوست. اسماعیل پور سال گذشته در تیم چین دائو با ۶۴ گل عنوان آقای گلی لیگ این کشور را کسب کرده بود.

این بازیکن در جام باشگاه های جهان که چند ماه پیش برگزار شد مدتی در این تیم حضور داشت ولی حالا قراردادش را با این تیم برای دو فصل امضا کرده است.

شنزن سال گذشته قدرت بهادری و علی اصغر حسن زاده دو ملی پوش دیگر ایران را در اختیار داشت که بهادری در پایان فصل، از این تیم جدا شد و به ایران بازگشت.

کد مطلب 4753231

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