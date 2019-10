افراد مشهوری که دچار لکنت زبان بودند

مجله مهر - امروز، ۲۲ اکتبر مصادف با سی ام مهر ماه در تقویم جهانی سلامت با عنوان روز جهانی آگاهی از لکنت نام‌گذاری شده است. لکنت زبان به اختلال در روانی گفتار و الگوی زمانی طبیعی آن که سخن گفتن را دشوار می‌کند، گفته می‌شود.

بنا بر گزارشهایی که تاکنون در این باره منتشر شده است؛ لکنت زبان در میان پسران بیشتر از دختران است و در بررسی‌ها و تحقیقات مختلف نسبتی در حدود ۷۰ درصد برای پسران و ۳۰ درصد برای دختران ذکر شده است.

دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، تاکنون به طور دقیقی روشن نشده، اما آن‌چه تا حدودی مشخص است، آن است که لکنت نمی‌تواند علت مشخصی داشته باشد؛ بلکه همواره معلول علت بدنی، عاطفی، اجتماعی یا ترکیب این عوامل است. شاید برخی از افراد مبتلا به این مسئله از حرف زدن خود خجالت زده شوند اما بد نیست بدانید افراد زیادی در حالی که از لکنت زبان رنج میبردند به موفقیتهای باور نکردنی دست یافتند.

در ادامه این گزارش به برخی از افراد مشهوری که در تاریخ دچار لکنت زبان بودند اشاره می کنیم.

ارسطو

وی از فیلسوفان یونان باستان بود که سال‌های سال آموزگار اسکندر مقدونی بود و به‌سبب مهارت‌هایش در همه زمینه‌های علم لقب معلم اول را دریافت کرد. ارسطو از فیلسوفان برجسته یونان باستان بود که در دوره‌ای از زندگی از مشکل لکنت زبان رنج می‌برد. او در خانواده‌ای ثروت‌مند از اهالی استاگیرا، شهری در شمال یونان، به‌دنیا آمد. در ۱۸‌سالگی به آکادمی افلاطون در آتن فرستاده شد و ۲۰‌سال در آن‌جا درس خواند.

اسحاق نیوتن

نیوتن؛ فیزیک‌دان، ستاره‌شناس و فیلسوف و ریاضی دان انگلیسی بود که نظریه‌های مهم همچنان در علم فیزیک کارآمد است. او یکی دیگر از چهره‌های مشهوری بود که از مشکل لکنت زبان رنج می‌برد؛ اما توانست بر آن غلبه کند. نیوتن کودکی زودرس و به‌قدری نحیف بود که پزشکان به زنده‌ماندنش امید چندانی نداشتند. پدر وی سه‌ماه پیش از تولد او از دنیا رفته بود. نیوتن زندگی خانوادگی سختی را پشت سر گذاشت اما توانست به یکی از فیلسوفان به نام دنیا تبدیل شود.

مارک آنتونی

آنتونی خواننده پاپ که برنده دو بار گرمی و سه بار برنده گرمی لاتین است. وی بیش از ۱۲ میلیون آلبوم در سراسر جهان به فروش رسانده است. که از کودکی به لکنت زبان دچار بود.

شاهزاده آلبرت از موناکو

شاهزاده آلبرت در سن ۲۲ سالگی به اقیانوس شناسی علاقه مند شد. وی موسسه مشهور اقیانوگرافی در جهان را در موناکو تأسیس کرد. این موسسه شامل یک آکواریوم، موزه و کتابخانه است. وی همچنین یک مرکز تحقیقاتی در پاریس تأسیس کرد.

جوزف بایدن

بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا است. وی فعالیت سیاسی طولانی خود را هنگامی آغاز کرد که برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ در سن ۳۰ سالگی به مجلس سنا انتخاب شد و وی را به عنوان ششمین جوانترین سناتور در تاریخ ایالات متحده بدست آورد. بایدن هم اکنون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا مشغول به تبلیغات است.

وینستون چرچیل

وی از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ به عنوان نخست وزیر انگلیس و از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ به عنوان نخست وزیر انگلیس خدمت کرد. چرچیل که یک دولتمرد و متصدی مشهور بود، همچنین یک افسر در ارتش انگلیس و نویسنده بود. وی در سال ۱۹۵۳ برای نوشتن تاریخ، برنده جایزه نوبل ادبیات شد.

امیلی بلانت

این بازیگر زن برنده جایزه گلدن گلوب احتمالاً بیشتر به خاطر کارهایش در My Summer of Love و The Devil Wears Prada شناخته شده است. امیلی از دوران کودکی تا نوجوانی از مشکل لکنت زبان رنج می‌برد و با کمک یک معلم توانست بر لکنت زبانش غلبه کند و با ورود به دنیای بازیگری در این راه موفق بود.

رابرت دونات

بازیگری که به خاطر نقش هایش در فیلم ۳۹ قدم و خداحافظی آقای چیپس، آلفرد هیچکاک مشهور است، او همچنین جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دارد.

جیمز ارل جونز

بازیگر نقش اول زن جیمز ارل جونز، بازیگر برادوی، تلویزیون و ستاره سینما، به دلیل صداش در نقش دارت ویدر در جنگ ستارگان و کتاب او "صداها و سکوت" مشهور است.

امیر عباسی

عباسی مداح جوان و مشهور کشورمان است. امیر معروف است به مداحی که فقط هنگام مدح اهل‌بیت «لکنت زبان» ندارد. وی در زندگی روزمره خود دچار لکنت زبان است اما هنگام مداحی کردن به راحتی میخواند. او از پرطرفدارترین مداحان کشور است.