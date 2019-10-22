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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۱

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله بزرگ مواد مخدر در برازجان کشف شد

محموله بزرگ مواد مخدر در برازجان کشف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در یک عملیات هوشمندانه پلیسی ۳۱۰ کیلوگرم تریاک در منزلی مسکونی در شهر برازجان کشف و دو نفر متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با مواد مخدر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و امروز شاهد کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر بودیم.

وی با اشاره به کشف ۳۱۰ کیلوگرم تریاک در شهر برازجان شهرستان دشتستان اضافه کرد: به دنبال پایش سطح حوزه استحفاظی در شهرستان دشتستان، پلیس از انتقال یک محموله بزرگ مواد مخدر به شهر مطلع شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: پس از اطمینان از دپوی این مواد مخدر طی ساعات گذشته در یک منزل مسکونی در مرکز شهر برازجان تیم های عملیاتی پلیس شهرستان با دریافت دستورات ابلاغی پس از شناسایی کامل و دقیق محل دپو به آنجا اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: در یک عملیات هوشمندانه منزل مورد نظر در محاصره پلیس قرار گرفت و در بازرسی از آن ۳۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت بسته های ۱۰ کیلویی جاسازی و مخفی شده بود کشف شد.

واعظی بیان کرد: در این عملیات دو نفر متهم در منزل بدون توجه به دستور ایست اقدام به فرار کردند که با تعقیب و تیراندازی پلیس هر دو نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و یک قبضه سلاح ساچمه ای کشف شده است اظهار داشت: هر دو متهم دستگیر شده غیر بومی و ساکن یکی از استان های همجوار هستند که شب گذشته این محموله را وارد برازجان کرده بودند.

کد مطلب 4753245

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