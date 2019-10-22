بدرقه زائران خارجی اربعین در مرز زمینی آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت زائران خارجی اربعین از مرز زمینی آستارا در شمال غربی استان گیلان از صبح سه شنبه در محل پایانه مرزی آستارا آغاز و در این رابطه تدابیر لازم برای بدرقه زائران اندیشیده شده برپایی غرفه‌های نماز و پذیرایی موکب‌ها در پایانه مرزی آستارا فعال است.

امسال ۱۶ هزار و ۸۰۰ زائر خارجی اربعین که اغلب اتباع جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه بودند، از مرز آستارا به کربلای معلی عازم شده بودند و پیش بینی می شود تعدادی از زوار که از مرز بیله سوار در استان اردبیل به کربلا رفته بودند نیز از مرز آستارا به کشورهای خود بازگردند.

جمشید مهدوی مسئول کمیته استقبال ستاد اربعین آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با مشارکت خادمان بقعه امامزادگان و خیران آستارا، ۱۵ هزار و ۴۰۰ بسته فرهنگی شامل مهر، تسبیح و سجاده در موکب پایانه مرزی هنگام بدرقه زائران توزیع می شود.