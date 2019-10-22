نمایندگان مجلس ظرفیتی برای ارتقای ورزش حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر ، سید احمد احمدی زاده در نشست بررسی راهکارهای توسعه فوتبال حرفه ای فارس با تاکید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در شهر و استان برای فراهم سازی مسیر صعود نمایندگان فارس به لیگ برتر گفت: شهرداری باید از فضا و امکانات تبلیغاتی خود برای تهیج مردم و علاقمند سازی آنها به حمایت از تیم های بومی استفاده کند.

معاون سیاسی امنیتی و امور اجتماعی استاندار فارس با بیان اینکه ورزش خصوصا رشته پر طرفدرای همچون فوتبال زمان و انرژی فراوانی از افراد هر جامعه را بخود اختصاص داده و جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده، افزود: برنامه ریزی های شهری باید به گونه ای باشد که با استفاده از ظرفیت های مدیریت شهری علاقه‌مندان به فوتبال در هر گوشه‌ای‌ازشهر، اخبار نمایندگان فارس را می‌بینند، بشنوند و دنبال کنند.

احمدی زاده افزود: امروزه فوتبال رایج ترین رشته ورزشی در اکثر کشورهای دنیاست به همین دلیل حتی کسانی که ‌نسبت به فوتبال بی‌تفاوت و بی­علاقه‌اند اهمیت اجتماعی آن را انکار نمی کنند.

وی استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از راهکار های توسعه ورزشی حرفه ای عنوان کرد و افزود:می توان از طریق نمایندگان مجلس به دنبال کسب مجوز تیم داری یا حمایت مالی شهرداری شیراز از تیم های حرفه ای بود.

معاون سیاسی امنیتی و امور اجتماعی استانداری حمایت از ورزش خصوصا تلاش برای صعود نمایندگان فارس به لیگ برتر را یکی از موارد مورد تاکید استاندارعنوان کرد و افزود: علاقه‌مندی به پیگیری و تماشای مسابقه‌های فوتبال به اندازه‌ایست که گمان نمی‌رود هیچ واقعه علمی‌، سیاسی، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی باشد که جامعه‌ایی با این وسعت‌، بخواهد با این شتاب‌، جریان وقوع آنرا دنبال کند.

احمدی زاده استفاده از ظرفیت خیرین حوزه ورزش را نیز به عنوان یکی دیگر از راهکار های کمک به ورزش حرفه ای استان عنوان کرد و با اشاره به عملکرد خوب مجمع خیرین ورزشی استان در حوزه ساخت و ساز گفت: خیرین نیز می توانند در کنار ظرفیت های اقتصادی و صنعتی فارس کمک تاثیرگذاری به فوتبال حرفه ای استان داشته باشند.

برخی از مسئولان مسائل مربوط به ورزش را جدی نمی گیرند

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز در این نشست با انتقاد از جدی نگرفتن لزوم حمایت از ورزش حرفه ای توسط برخی از مسئولان شهری گفت: بیش از یک سال است که جلسات متعددی با شهردار و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر برگزارکرده ایم اما هنوز مجوز تیمداری یا حمایت مالی شهرداری از تیم های فوتبال از وزارت کشور اخذ نشده است.

حیدر علی کامیاب با بیان اینکه این عدم توجه از عدم حضور این دوستان در جلسات مرتبط با ورزش نمایان است، گفت: ورزش پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است که پیوندی اندام وار با مجموعه نهادها وساختارهای اجتماعی دارد؛به این معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیت های مربوط به آن بطور کلی یک شاخص فرهنگ عمومی محسوب می شوند.

وی افزود: چنین تاثیر گذاری بر مقوله فرهنگ می تواند بر تحقق ایده های همچمون مدیریت شهری بر مبنای ایده مردم محوری تاثیری بسزا داشته باشد.

کامیاب با تاکید بر این موضوع که فراهم سازی شرایط صعود و بقاء نمایندگان فارس در لیگ برتر برای اداره کل ورزش و جوانان فارس به تنهایی ممکن نیست خواستار توجه جدی دیگر سازمانها و دستگاهها به بحث حمایت از ورزش حرفه ای خصوصا فوتبال شد.

برای کسب مجوز تیمداری تلاش می کنیم

اما نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست با تاکید بر لزوم افزایش هم افزایی میان دستگاهی برای صعود نمایندگان فارس به لیگ برتر فوتبال به مصوبه این شورا برای حمایت از دو تیم فجر شهید سپاسی و شهدای قشقایی اشاره کرد و افزود: بدون شک اتفاقات مثبتی که در حوزه ورزش شهر ما رخ می دهد؛ می تواند موجب ایجاد زمینه هایی برای رشد فرهنگ شهروندی شود.

ابراهیم صبوری از تلاش شورای اسلامی شهر شیراز برای کسب مجوزورود شهرداری شیراز به عرصه باشگاه داری و ورزش حرفه ای خبر داد و گفت: نمی شود با منابع ناچیز و محدود ماده 17 کمیسیون فرهنگی ورزش کلانشهری همچون شیراز را توسعه داد.

وی ورود شهرداری به این عرصه را درصورت موافقت وزیر کشور شدنی دانست و گفت : می توان با افزایش انضباط مالی و صرفه جویی در برخی هزینه ها به راحتی از پس تیمداری در لیگ برتر فوتبال برآمد.

صبوری نیز خواستار استفاده از مدیران ملی استان فارس در این حوزه شد و گفت: با توجه به علاقمندی وزیر ارتباطات به ورزش می توان با استفاده از تکنولوژی های نوین و ایده های جدید منابع حمایتی برای نمایندگان فوتبال فارس در لیگ تعریف کرد.

نیازمند تفسیر جدیدی از قانون هستیم

معاون توسعه ورزش حرفه ای اداره کل ورز شو جوانان فارس نیز در این نشست به اشاره به برخی قوانین حمایتی از ورزش در حوزه مالیات گفت: برای باز شدن دست حامیان ورزشی به تفسیر جدید و روانی از این قوانین همراه با تدبیر مدیریت ارشد استان نیازمندیم.

محسن سالاری با اشاره به تاکید و توجه استاندار فارس به مقوله ورزش گفت: اهمیت جایگاه ورزش در برنامه های راهبردی استانداری یک ظرفیت است که می توان با استفاده از این ظرفیت و همپوشانی میان دستگاهی نظیر امور مالیاتی،صنعت ،معدن ،تجارت و اداره کار برخی چالش های موجود را مرتفع کرد.