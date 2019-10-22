به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح سه شنبه در دیدار صمیمی با جامعه ورزش گلستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، اظهار کرد: ورزش در تمام ابعاد زندگی اثرگذار است، ورزشکاران در طول دوران ورزشی خود سود زیادی از لحاظ جسمی و روحی می‌برند و به جامعه اعتماد به نفس می‌دهند.

وی افزود: اعتماد به نفس اساس ورزش قهرمانی است و به توسعه کشور هم کمک زیادی می‌کند.

حق شناس با اشاره به اهمیت ورزش بانوان تصریح کرد: ورزش بانوان در تمام کشور مظلوم است زیرا محدودیت‌های زیادی به دلایل مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: ۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده که به ورزش اختصاص دارد اگر درست هزینه شود جهشی اساسی در ورزش کشور ایجاد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: احداث چمن مصنوعی در تمام شهرستان‌های گلستان را در دستور کار قرار می‌دهیم و ایحاد مکانی برای هیئتهای ورزشی استان را هم پیگیری خواهیم کرد.

استاندار گلستان با اشاره به برگزاری تورنمنت‌های بین المللی ورزشی در استان گفت: در دو سال اخیر رقابت‌های بین المللی زیادی به میزبانی گلستان برگزار شده و تلاش خواهیم کرد مسابقات بین المللی بیشتری در گلستان برگزار کنیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

حق شناس در پایان با بیان اینکه ایران در حال حاضر دو میلیون بشکه نفت کمتر می‌فروشد، خاطرنشان کرد: این اتفاق موجب شده روزی هزار میلیارد تومان درآمد از دست بدهیم در حالی که بودجه سالانه استان گلستان هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: کشور در تنگنای مالی شدید اداره می‌شود و باید تلاش کنیم این خشکسالی مالی را مدیریت کنیم.