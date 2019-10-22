  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۹

استاندار گلستان:

ورزش بانوان در تمام کشور مظلوم است

ورزش بانوان در تمام کشور مظلوم است

گرگان - استاندار گلستان گفت: ورزش بانوان در تمام کشور مظلوم است زیرا محدودیت‌های زیادی به دلایل مختلف وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح سه شنبه در دیدار صمیمی با جامعه ورزش گلستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، اظهار کرد: ورزش در تمام ابعاد زندگی اثرگذار است، ورزشکاران در طول دوران ورزشی خود سود زیادی از لحاظ جسمی و روحی می‌برند و به جامعه اعتماد به نفس می‌دهند.

وی افزود: اعتماد به نفس اساس ورزش قهرمانی است و به توسعه کشور هم کمک زیادی می‌کند.

حق شناس با اشاره به اهمیت ورزش بانوان تصریح کرد: ورزش بانوان در تمام کشور مظلوم است زیرا محدودیت‌های زیادی به دلایل مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: ۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده که به ورزش اختصاص دارد اگر درست هزینه شود جهشی اساسی در ورزش کشور ایجاد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: احداث چمن مصنوعی در تمام شهرستان‌های گلستان را در دستور کار قرار می‌دهیم و ایحاد مکانی برای هیئتهای ورزشی استان را هم پیگیری خواهیم کرد.

استاندار گلستان با اشاره به برگزاری تورنمنت‌های بین المللی ورزشی در استان گفت: در دو سال اخیر رقابت‌های بین المللی زیادی به میزبانی گلستان برگزار شده و تلاش خواهیم کرد مسابقات بین المللی بیشتری در گلستان برگزار کنیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

حق شناس در پایان با بیان اینکه ایران در حال حاضر دو میلیون بشکه نفت کمتر می‌فروشد، خاطرنشان کرد: این اتفاق موجب شده روزی هزار میلیارد تومان درآمد از دست بدهیم در حالی که بودجه سالانه استان گلستان هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: کشور در تنگنای مالی شدید اداره می‌شود و باید تلاش کنیم این خشکسالی مالی را مدیریت کنیم.

کد مطلب 4753254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها