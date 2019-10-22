به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۹ درصد از مردم ایران هنوز بیمه نیستند، اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه و تصویب دولت تمامی آحاد مردم باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی با اشاره به فراخوان دولت در آبان ماه و در هفته سلامت افزود: اگر فردی توانایی مالی نداشته باشد یا درآمد آن از ۴۰ درصد حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد دولت ۱۰۰ درصد حق بیمه وی را پرداخت می کند.

معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: افرادی که درآمد آنها معادل ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق قانون کار است، ۵۰ درصد حق بیمه آنها توسط دولت و مابقی توسط بیمه شده پرداخت و افرادی که درآمد آن ها از حداقل حقوق قانون کار بیشتر است باید تمامی حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت شود.

حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی تولید داخل هستند

وی با بیان اینکه در سال۹۷، مجموع مبادلات بازار دارویی کشور بیش از ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: حدود ۹۷درصد داروهای بازار کشور تولید داخل است.

حریرچی با اشاره به تحریم های ناجوانمردانه استکبار بر علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران در تولید مواد اولیه تولید داخل نیز به خودکفایی حدود ۶۹ درصدی رسیده است.

حدود ۴۱هزار تخت بیمارستانی در دست ساخت است

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۱ هزار تخت بیمارستانی در دست ساخت داریم، ابراز داشت: با توجه به اینکه برای هر تخت بیمارستانی به طور متوسط ۷۵ تا ۱۰۰ متر مربع فضای جانبی لازم است، برای ساخت و تجهیز هر تخت بیمارستانی اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال نیاز است.

هیچگونه کمبود انسولین در داروخانه های کشور وجود ندارد

معاون مدیر کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هیچ گونه کمبود انسولین برای بیماران دیابتی گزارش نشده است، تصریح کرد: هر قلم انسولین در داروخانه ها با قیمتی معادل ۳۰ تا ۵۰ هزار ریال به بیماران دیابتی عرضه می شود در حالی که این مبلغ در کشورهای همسایه بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است و این باعث قاچاق آن می شود.

وی بیان داشت: هر بیمار دیابتی با توجه به وزن خود معادل یک ماه مصرف انسولین را می تواند از داروخانه ها تامین کند.

داروخانه ها داروهای تاریخ مصرف گذشته را تحویل نمی گیرند

حریرچی افزود: بعضی از هم وطنان سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت ارز مبادرت به خرید دارو بیش از حد مصرف از داروخانه ها کردند که مطلب باعث شد تاریخ مصرف برخی از این داروها گذشته باشد و چون داروخانه ها اطلاعی از نحوه نگهداری و ذخیره این داروها نداشته اند از تحویل گرفتن آنها خودداری می کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد اتباع دیگر کشورها که به صورت قانونی در کشور حضور دارند تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.