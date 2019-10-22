سرعت گیرها در معابر شهری باید حداقل از ۱۵۰ متری قابل رویت باشد

محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار استانداردسازی سرعت گیرها در معابر شهری شد و افزود: تاکنون چنین استانداردی تعریف نشده است و شهرداری ها و دهیاری ها و حتی وزارت راه و شهرسازی در این موارد به طور سلیقه ای عمل می کنند، که این امر پسندیده نیست.

وی با تاکید بر این که دست انداز باید حداقل از فاصله ۱۵۰ متری قابل رویت باشد، گفت: نصب تابلو با فاصله برای اطلاع رسانی نزدیک شدن به سرعت گیرها و ایجاد تمهیداتی برای مشاهده آن ها بسیار اهمیت دارد و در دستورالعمل های شهرسازی ها مواردی در این خصوص وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی گفت: سرعت گیرها باید در نزدیکی اماکنی مانند مدارس، که امکان عبور و مرور بیشتری برای عابران پیاده است، نصب شود، اما متاسفانه دیده می شود، که در بسیاری از اماکن بدون دلیل سرعت گیر تعبیه شده است، که برای مقابله با عملکرد سلیقه ای می بایست، آیین نامه ای در این خصوص تدوین شود.