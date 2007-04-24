به گزارش خبرنگار مهر، درخواست برگزاری این نشست اواخر سال گذشته از سوی اتحادیه مذکور به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد این کمیسیون داده شده بود.

جعفر همایی - دبیر و سخنگوی هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مورد موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت به مهر، گفت : در این جلسه درباره موضوعاتی کلی تر در حوزه نشر بحث و بررسی خواهیم کرد. موضوعاتی مانند : ممیزی کتاب ، یارانه های نشر، سیاست های خرید کتاب ، قوانین ناظر بر این حوزه و همچنین طرح کاربری فرهنگی که بعد از کار کارشناسی تقدیم مجلس شده است.

وی افزود : این جلسه قرار بود اواخر اسفند سال گذشته برگزار شود که به خاطر بررسی لایحه بودجه کل کشور و گرفتاری های نمایندگان مجلس به امسال موکول شد.

امیر رضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم برگزاری این جلسه، زمان مشخصی را برای آن اعلام نکرد و گفت: به زودی زمان جلسه به اتحادیه اعلام و از آنها برای برگزاری این جلسه دعوت خواهد شد.