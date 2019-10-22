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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۱۹

زمان قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال مشخص شد

زمان قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال مشخص شد

مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال فردا با حضور ۸ تیم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران، فردا چهارشنبه از ساعت ۱۴ و در محل فدراسیون با حضور مدیران عامل، سرپرستان و سرمربیان تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها آغاز می‌شود.

تیم‌های پیکان، راه‌یاب ملل مریوان، سایپا، شهرداری ارومیه، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین، فولاد ایرانیان سیرجان و فولاد سپاهان، هشت تیمی هستند که در رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران حضور خواهند داشت.

رقابت‌های لیگ برتر والیبال از هشتم آبان آغاز می‌شود و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی سازمان لیگ با سرمربی تیم ملی، ۲۴ آذر پایان نیم‌فصل اول این رقابت‌ها خواهد بود.

کد مطلب 4753260

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