به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان ایران، فردا چهارشنبه از ساعت ۱۴ و در محل فدراسیون با حضور مدیران عامل، سرپرستان و سرمربیان تیمهای حاضر در این رقابتها آغاز میشود.
تیمهای پیکان، راهیاب ملل مریوان، سایپا، شهرداری ارومیه، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین، فولاد ایرانیان سیرجان و فولاد سپاهان، هشت تیمی هستند که در رقابتهای لیگ برتر والیبال ایران حضور خواهند داشت.
رقابتهای لیگ برتر والیبال از هشتم آبان آغاز میشود و با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته از سوی سازمان لیگ با سرمربی تیم ملی، ۲۴ آذر پایان نیمفصل اول این رقابتها خواهد بود.
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