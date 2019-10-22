به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد حقوق شهروندی در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه آموزش های حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی باید هدفمند باشد، گفت: باید به مقوله آموزش توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه اجتماعی کردن سلامت نیاز به آموزش دارد، اظهار کرد: مشارکت در اجتماعی کردن سلامت باید تقویت شود.

عسگری بر لزوم توجه به آموزش شهروندی تاکید کرد و یادآور شد: تحقق این امر مهم نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دارد، توجه به امر مهم آموزش حقوق شهروندی باعث آگاه شدن مردم از معضلات و آسیب های اجتماعی می شود.

در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: شرکت توزیع برق استان زنجان به ارائه خدمات با کیفیت توجه ویژه دارد.

رضا علیزاده تصریح کرد: صنعت برق ازجمله زیر بنایی ترین بخش توسعه کشور است و شرکت توزیع برق استان زنجان در حال حاضر تأمین برق ۲۱ شهر، ۱۶ بخش، ۴۶ دهستان را بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان یادآور شد: در حال حاضر این شرکت ۴۴۴ هزار مشترک برق دارد و ۱۰۰ درصد مناطق شهری استان زنجان از نعمت برق برخوردار هستند.