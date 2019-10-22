طرح تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح استان قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صبوری گفت: در راستای تحقق طرح اقدام ملی تولید مسکن و برای اجرای تفاهم ‌نامه منعقد شده میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح استان، جلسه‌ای مشترک با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی و نمایندگان نیروهای مسلح برگزار شد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن عنوان کرد: تأمین مسکن برای نیروهای مسلح یکی از شقوق این طرح است که با توجه به تفاهم نامه وزارت دفاع و راه و شهرسازی مقرر شده که ۱۰۰ هزار واحد در کل کشور برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح احداث شود که با توجه به برش استانی، این موضوع در استان قم عملیاتی گردیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اضافه کرد: این تفاهم ‌نامه در راستای اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا و همچنین سیاست ‌های حمایتی دولت و اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد خانواده و رونق تولید و اشتغال انعقاد شده و تمامی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان‌ها مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح شامل این تفاهم نامه خواهند شد.

صبوری مدت زمان اجرای این پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی را سه سال اعلام کرد و افزود: با توافق طرفین مدت قابل تمدید خواهد بود که بر اساس این توافقنامه شناسایی و معرفی کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکنِ واجد شرایط به وزارت راه و شهرسازی بر عهده وزارت دفاع خواهد بود.