حدود ۶۰ درصد مردم ایران دچار چاقی یا اضافه وزن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه افزایش سلامت و کیفیت زندگی، محافظت از مردم در مقابل مخاطرات مالی بیماری ها، پاسخگویی به نیازهای غیربهداشتی- درمانی مردم و افزایش کارایی جز مهمترین سیاست های این وزارت خانه است، اظهار داشت: احترام به بیمار، اجازه از بیمار برای معاینه، برقراری ارتباط چشمی با بیمار و غیره جز موارد نیازهای غیر بهداشتی و درمانی بیمار است که پزشک ملزم به رعایت آن است.

پوشش همگانی سلامت باید در کشور انجام شود

وی با بیان اینکه پوشش همگانی سلامت باید در کشور انجام شود، ابراز داشت: آموزش و فرهنگ سازی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و توجه به زندگی سالمندی باید بدون هیچ تبعیضی در بین تمامی افراد جامعه با هر نژاد و در هر سطح اجتماعی در در تمامی مناطق کشور اجرا شود.

معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مردم تحرک کافی ندارند، تصریح کرد: عدم تحرک کافی در بین اقشار جامعه باعث شده است که حدود ۶۰ درصد مردم به چاقی یا اضافه وزن دچار شوند.

بیش از ۱۰میلیون نفر از جمعیت کشور از بیماری فشار خون خود اطلاعی نداشتند

وی با بیان اینکه قبل از بسیج عمومی فشار خون بیش از ۱۰میلیون نفر از مردم کشور اطلاعی از بیماری فشار خون خود نداشتند، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده تعداد بسیاری از این افراد شناسایی و تحت درمان قرار گرفته اند.

حریرچی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد مردم دچار دیابت هستند، افزود: عدم کنترل رژیم غذایی و کم تحرکی از جمله مهمترین عوامل در ابتلای یک شخص به بیماری دیابت است.

جمعیت ایران در حال پیرشدن است

وی با بیان اینکه تا ۲۵ سال دیگر ۳۰ درصد جمعیت ایران پیر می شود، ابراز داشت: معیار زندگی در خانواده های ایرانی باید تغییر کند.

معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه حدود ۱۵ الی ۲۰درصد مسائل سلامتی مردم با اقدامات درمانی حل می شود، تصریح کرد: ۸۰ الی ۸۵ درصد مسائل مربوط به سلامتی مردم به رفتار و مسائل اجتماعی بستگی دارد.

مضرات هر قلیان برابر با ۱۰۰ الی ۱۵۰ سیگار

وی با اشاره به اینکه مضرات هر قلیان با حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ سیگار برابری می کند، افزود: در بعضی از استان ها با همکاری دادستان های محترم توانستیم در مقابل تولید و عرضه قلیان مقاومت کنیم و در برخی از استان ها مانند تهران متاسفانه این مهم انجام نشد.