به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، محمدرضا آقایی میبدی اظهار داشت: این سمپوزیوم به دنبال برگزاری اولین سمپوزیوم دیابت در اصفهان برگزار می شود.

وی افزود: محورهای این سمپوزیوم شامل دیابت و سندرم متابولیک، رویکردهای نوین در درمان دیابت، آخرین پژوهش در دیابت و سلول درمانی و ژنتیک در دیابت هستند که همراه با امتیاز بازآموزی برای دانشجویان علوم ژنتیک سراسر استان، پزشکان عمومی، فوق تخصص غدد و متخصص داخلی برگزار می‌شود.

آقایی میبدی، هدف از برگزاری این سمپوزیوم را ایجاد یک بعد جدید سلول درمانی، ژن درمانی و ژن تراپی در درمان دیابت و ارائه آخرین دستاوردها پیرامون درمان دیابت عنوان کرد.

به گزارش مهر، دومین سمپوزیوم تازه‌های دیابت با حضور اساتید برجسته کشوری دوم آبان‌ماه در مرکز تحقیقاتی - درمانی دیابت یزد برگزار می‌شود.