به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه مشترک ایران و اتحادیه اروپا در مضووع هستهای امروز(سهشنبه) در مقر اتحادیه اروپا در شهر لوگزامبورگ آغاز به کار کرد.
در این کارگاه که با عنوان «آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری هستهای و رادیولوژیکی» برگزار شد، مدیران ارشد بخشهای مختلف سازمان انرژی اتمی ایران، مدیریت بحران، هلال احمر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در کنار همتایان اروپایی حضور یافتند.
در ابتدای مراسم میشائیل هوبل، مسئول شرایط اضطراری و حفاظت در برابر اشعه اتحادیه اروپا با خوشآمدگویی به حضار جلسه را به طور رسمی آغاز کرد.
بعد از وی نیز «استفان کلمنت» مسئول طرح مشترک ایران و اتحادیه اروپا براساس ضمیمه سه برجام از همکاریهای هستهای به عنوان یک عنصر کلیدی در پیشبرد ایمنی و امنیت هستهای نام برد.
وی ضمن یادآوری سابقه همکاریهای پیشین، از سمینارهای سطح بالا، دورههای آموزشی، کارگاهها و سایر رویدادهای مشترک ایران و اتحادیه اروپا در ضمیمه همکاریهای هستهای نام برد.
در این نشست همچنین عزیزی سرپرست ادارهکل امور بینالملل و نمایندگیهای خارج از کشور از برگزارکنندگان دوره تشکر کرد و گفت: برگزاری رویدادهایی از قبیل نشست و کارگاه آموزشی علاوه بر ارتقای همکاری مشترک ایران و اروپا زمینهساز بهرهبرداری ایمن از تأسیسات هستهای خواهد شد.
«پاتریک مایروس» وزیر بهداشت لوگزامبورگ، از دیگر سخنرانان این نشست بود که با ابراز خوشحالی از همکاریهای مشترک ایران و اتحادیه اروپا، مروری گذرا بر عناوین برنامه دو روزه کارگاه یاد شده داشت و برگزاری آن را در این مقطع بسیار مهم ارزیابی کرد.
در چارچوب این برنامه، بازدیدهایی از بخش حفاظت در برابر اشعه وزارت بهداشت لوگزامبورگ، مرکز مدیریت دادههای مورد نیاز در شرایط اضطراری، بازدیدهایی از آزمایشگاه آنالیز رادیوشیمی، ایستگاه اندازهگیری پرتوئی هوایی و امکانات و تجهیزات مورد استفاده در شرایط حادثه برای روز دوم پیش بینی شده است.
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