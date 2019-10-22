افتتاح ۲۲۷ پروژه صنعت آب و برق/ افزایش استفاده از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح پنج پروژه مربوط به وزارت نیرو در حوزه برق منطقه‌ای تهران و استان قم بیان کرد: سومین هفته پویش «هر هفته: الف_ب_ایران» را پشت سر می‌گذاریم.

وی اظهار داشت: با مشارکت مردم، رسانه‌ها و همکاران صنعت برق، پویش «هر هفته: الف_ب_ایران» به عنوان راهگشای اقدامات زیرساختی تا پایان امسال با ۲۲۷ پروژه و با رقمی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال در جهت آبادانی کشور اجرا می‌شود.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر اینکه توسعه کشور در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود، افزود: دفاع و مقابله با تحریم مانعی برای پیشرفت کشور محسوب نمی‌شود بلکه عزم ما را برای ساختن ایرانی آبادتر جزم می‌کند.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو مجموعه‌ای از طرح‌های مهم زیرساختی را برای اجرایی کردن در نظر گرفته است، تصریح کرد: پویش «هر هفته: الف_ب_ایران» برای تبلور اهداف و تحقق آرمان‌های ایران اسلامی است.

حائری با تأکید بر اینکه در برنامه وزارت نیرو پست ۶۳ کیلوولت هسته‌ مرکزی شهر قم در اولویت قرار گرفته است، گفت: چهار پروژه در حال حاضر در استان قم با هدف تأمین برق صنایع قابل افتتاح است همچنین تقویت پست مهدیه قم با سه ترانس ۳۰ مگاواتی برای مصارف عمومی در پردیسان و دانشگاه‌ها است.

وی بیان کرد: برای ایجاد تعادل در بار خانگی تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است تا این مهم تحقق یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: افزایش قابلیت مانور نیروگاه ۱۴ مگاواتی تولید پراکنده، ظرفیت قم را از ۵۹ مگاوات بالاتر برده است که امکان خوبی برای استان است.

وی تصریح کرد: استان قم در زمینه نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی با ۷۶۰ مگاوات و ظرفیت ۷۰ مگاوات پی جی ظرفیت‌های بسیاری را دارد.

حائری نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی را یکی از ظرفیت‌های دیگر قم دانست و افزود: امسال ظرفیت خورشیدی در کشور به ۸۴۱ مگاوات رسیده است که در دولت دوازدهم به دنبال افزایش دو برابری ظرفیت‌ها هستیم تا در انرژی خورشیدی تا پایان سال به عدد چهار رقمی برسیم.

وی بیان کرد: با ایجاد هزار مگاوات انرژی خورشیدی طی امسال، این رقم تا پایان دولت به چهار هزار مگاوات خواهد رسید.