کمک ۲.۶ میلیارد تومانی گلستانی ها به دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر اسکندر اسکندری اظهارکرد: امسال گلستانی‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید با هدف کمک به ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند و با شعار «با رنگ مهر رویایی را بسازیم» دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به جشن عاطفه‌ها کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم جشن عاطفه ها ۱۰ مهر ماه در بیش از دو هزار و ۵۰۰ مدرسه سطح استان برگزار شد گفت: دانش آموزان گلستانی در مرحله دوم از جشن عاطفه‌ها، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به همکلاسی های نیازمند خود کمک کردند.

اسکندری با اشاره به اینکه هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس سنت حسنه «جشن عاطفه‌ها» برگزار می‌شود، یادآور شد: سال گذشته مردم نیکوکار گلستان بیش از دو میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ هزار دانش‌آموز و دانشجوی گلستانی از خدمات این نهاد در طول سال تحصیلی بهره‌مندمی شوند، عنوان کرد: کمک به دانش آموزان مستعد و نیازمند، روحیه خودباوری و اعتماد را در آن‌ها افزایش می‌دهد تا در ابتدای سال تحصیلی جدید، مصمم‌تر و باروحیه مضاعف و آرامشی بیشتر در کسب علم و دانش گام بردارند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان یتیم گلستانی در کنکور سراسری امسال بیان کرد: کمیته امداد به منظور مرتفع شدن بخشی از مشکلات مالی دانشجویان تحت حمایت در نظر دارد با حمایت از آن‌ها، مسیر موفقیت مددجویان دانشجو را برای دستیابی به مدارج عالی علمی و تحصیلی هموار کند تا بدون دغدغه و با کمترین مشکلات به ادامه تحصیل بپردازند.

اسکندری با بیان خدمات کمیته امداد به دانش آموزان نیازمند افزود: این نهاد با پرداخت کمک‌ هزینه پوشاک و لوازم‌التحریر و ایاب‌وذهاب دانش آموزان، تقویت بنیه تحصیلی و برگزاری کلاس‌های آموزشی آمادگی کنکور و دانشگاه، کمک‌هزینه تحصیلی و تأمین شهریه دانشجویان به ویژه حمایت از دانشجویان نخبه در تمامی مقاطع از کاردانی تا دکتری، گام‌های مؤثری برای ارائه خدمات به مددجویان در حال تحصیل برداشته است.

وی با قدردانی از اهدای هفت هزار و ۷۰۰ بسته لوازم‌التحریر شرکت گلرنگ به دانش آموزان سیل‌زده گلستانی، گفت: شرکت گلرنگ همزمان با شروع جشن عاطفه‌ها در آستانه بازگشایی مدارس با اهدای بسته های لوازم‌التحریر به ارزش ۷۷۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند گلستانی کمک کرد.