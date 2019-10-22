عشایر از صعود به مناطق مرتفع پرهیز کنند/ خطر وقوع صاعقه

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عشایر و کوهنوردان از صعود به مناطق مرتفع چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند، اظهار داشت: بیشتریت شدت بارش و وقوع رعد و برق در شهرستان کوهرنگ پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: شدت رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی استان چهارمحال و بختیاری بیشتر است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وزش باد، بیان کرد: سرعت وزش باد در برخی مناطق به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.

وی گفت: بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها در استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عشایر در مسیل ها و حاشیه رودخانه ها توقف نکنند و از صعود به ارتفاعات به دلیل وقوع صاعقه پرهیز کنند.