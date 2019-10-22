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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۵

در چهارمحال و بختیاری؛

عشایر از صعود به مناطق مرتفع پرهیز کنند/ خطر وقوع صاعقه

عشایر از صعود به مناطق مرتفع پرهیز کنند/ خطر وقوع صاعقه

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی رعد و برق، گفت: عشایر و کوهنوردان از صعود به مناطق مرتفع چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عشایر و کوهنوردان از صعود به مناطق مرتفع چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند، اظهار داشت: بیشتریت شدت بارش و وقوع رعد و برق در شهرستان کوهرنگ پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: شدت رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی استان چهارمحال و بختیاری بیشتر است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وزش باد، بیان کرد:  سرعت وزش باد در برخی مناطق به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.

وی گفت: بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها در استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عشایر در مسیل ها و حاشیه رودخانه ها توقف نکنند و از صعود به ارتفاعات به دلیل وقوع صاعقه پرهیز کنند.

کد مطلب 4753373

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