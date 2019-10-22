به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مصلح ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اظهار داشت: راهپیمایی اربعین در سطح دنیا بی‌نظیر است.

وی افزود: امثال دشمنان با ترفند های مختلف تلاش داشتن این راهپیمایی با شکوه را تحت الشعاع قرار دهند که به حمدالله همچون گذشته تمام نقشه های آن ها نقش بر آب شد.

امام جمعه خورموج با بیان اینکه راهپیمایی اربعین درسها و پیامدهای زیادی داشته، خاطرنشان کرد: در این راهپیمایی با شکوه همبستگی، وحدت و اتحاد بی ‌نظیری شاهد بودیم.

مصلح یادآور شد: در این مراسم باشکوه همه اقشار مختلف حضور داشتند و از پذیرایی بی نظیر مردم عراق از زائرین تقدیر و تشکر می شود.

وی با بیان اینکه در آستانه ۱۳ آبان ماه قرار داریم ضرورت دارد برنامه های مختلفی در سطح شهرستان با شکوه هر چه تمام تر برگزار شود گفت: لانه جاسوسی نقطه عطفی در حرکت ضد استکباری ملت ایران برابر آمریکا بوده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی نیز گفت: ۱۳ آبان نقطه عطفی در طول تاریخ نظام بود.

حیدر منصوری افزود: آمریکا همواره دشمنی خود را با انقلاب اسلامی ابراز داشته و تا الان نیز ادامه دارد که می طلبد این برنامه ها با شکوه هر چه تمام تر در سطح شهرستان برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: در شهرستان دشتی هر ساله برنامه های خوبی در سطح شهرستان برگزار می شود و امسال نیز همه دستگاه های اجرایی جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت.

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز دوشنبه ساعت هشت و نیم صبح از میدان شهید مهدوی تا مصلی امام خامنه‌ای شهر خورموج برگزار می‌شود.