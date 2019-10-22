انصاریفرد: منتظر توافق جدید و قطعی با اسپانسر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز سهشنبه برای سومین روز متوالی تشکیل جلسه داد. در جلسه فوقالعاده امروز، علاوه بر برخی مسایل جاری باشگاه و تیم درباره برنامههای اقتصادی مدنظر باشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این جلسه سه ساعته درباره برخی پیشنهادهای مرتبط با راهکارهای درآمدزایی بحث و بررسیهای لازم صورت گرفت و اعضای هیات مدیره نظرات خود را بیان داشتند.
محمد حسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه، در این باره گفت: ما مذاکرات متعددی با شرکتهای مختلف داشتهایم و با توجه به شرایط موجود ضرورت دارد که درآمدهای باشگاه افزایش یابد تا دچار مشکل مالی نشویم. در این مدت پیشنهادها و برنامههای زیادی را از شرکتهای متعدد دریافت کردهایم و هنوز هیچ توافقی قطعی نشده و از نظر ما تا نهایی نشدن توافقها نامی مطرح نیست. به محض نهایی و رسمی شدن توافق با طرف مورد نظر، آن را اعلام خواهیم داشت.
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