تیم فوتبال کاسپین به مصاف اترک بجنورد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی هفته ششم تیم کاسپین قزوین در خانه برابر اترک بجنورد به میدان می رود.

این بازی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

تیم کشتی آزاد کارگری کاغذ اقبال استان عنوان چهارم کشور را کسب کرد

در پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور تیم استان با کسب یک نشان نقره و برنز در جایگاه چهارم ایستاد.

تیمور گنجعلی ها در وزن ٧٠ کیلوگرم به نشان نقره دست یافت و فرزاد فرهنگیان هم در وزن ٧٩ کیلوگرم به نشان برنز بسنده کرد.

این دوره از مسابقات با حضور ۲۲ استان، ۲۳۰ ورزشکار، مربی و سرپرست بمدت ۲ روز به میزبانی هیات ورزش کارگری استان تهران در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

همایش علمی و حرفه ای ورزش در قزوین برگزار شد

همایش سمینار ورزش علمی و حرفه ای بر سلامت بدن با موضوع درمان بیماری های عروق کرونر قلب با ورزش بدون دخالت جراحی با حضور دکتر محمد جواد ملکی فوق تخصص جراحی قلب عروق و ریه، با حضور مسئولین هیئت های ورزشی، قهرمانان، مربیان و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

سومین کارگاه ورزشی چهارشنبه های دانش محور فردا برگزار می شود

سومین کارگاه چهارشنبه های دانش محور هیات ورزش های همگانی استان، فردا با موضوع چهارشنبه های دانش محور برگزار می شود.

این کارگاه با حضور دکتر مهدی یوسفی، مدرس دانشگاه و مسئول کمیته مشاوره و تغذیه هیات ورزش های همگانی استان فردا در فرهنگسرای بانو برگزار خواهد شد.