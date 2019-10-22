معضل کم فروشی به وفور در نانوایی های دزفول مشاهده می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، بهرام بهمئی ظهر امروز سه شنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: کم فروشی در حجم و اندازه قرص های نان محسوس ترین و بیشترین تخلفی است که در حوزه نان و نانوایی های شهرستان دزفول دیده می شود.

‌وی افزود: به عنوان مثال اگر یک فرد برای خرید ۸ نان هزینه پرداخت کند می توان گفت حجم نان ها به قدری است که فرد فقط ۶ نان به منزل برده است که این کم فروشی در حجم و اندازه نان باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس تعزیرات حکومتی دزفول، گرانفروشی، کیفیت پایین، عرضه خارج از شبکه آرد و تعطیلی های بدون هماهنگی با اتحادیه را از دیگر تخلفات مربوط به واحدهای نانوایی در این شهرستان عنوان کرد و گفت: برخی واحدهای نانوایی که بدون هماهنگی با اتحادیه نانوایی شهرستان، نان پخت نمی کنند و فعالیت خود را در برخی ساعات و روزها تعطیل می کند اما سهمیه آرد خود را تحویل می گیرند قطعا مرتکب تخلف شده است.

بهمئی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر گزارشی از گرانفروشی نانوایی ها به تعزیرات حکومتی داده نشده، تصریح کرد: قطعا گرانفروشی وجود دارد بنابراین اتحادیه نانوایان باید از طریق افزایش گشت های خود و همچنین گشت های مشترک با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات تخلفات در زمینه گرانفروشی را شناسایی، بررسی و با آنها برخورد کند.

رئیس تعزیرات حکومتی دزفول در ادامه رعایت موارد بهداشتی در نانوایی ها را ضروری دانست و گفت: لازم است مرکز بهداشت در این زمینه جدی تر و بیشتر از گذشته عمل کند چرا که رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای نانوایی ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد.

وی همچنین یادآور شد: بدیهی است واحدهای نانوایی‌ نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، دارای مشکلات و کمبودهایی هستند، بنابراین در راستای برقراری تعادل به منظور رسیدن به کیفیت پخت نان در شهرستان لازم است مشکلات این واحدها مورد توجه قرار گرفته و از سوی متولیان تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود تا راغب شوند به سمت افزایش کیفیت گام بردارند.

بهمئی در پایان تاکید کرد: اداره تعزیرات حکومتی دزفول آمادگی دارد تا با همکاری تمام دستگاه های متولی، گشت های مشترکی از واحدهای نانوایی شهرستان در راستای برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه انجام دهد، ضمن اینکه لازم است این بازرسی ها سلیقه ای صورت نگیرد و از تمام واحدهای نانوایی به صورت دقیق و اصولی بازرسی های لازم به عمل آید.

۷۸۳ بازرسی از سوی مرکز بهداشت

رئیس مرکز بهداشت دزفول نیز در این نشست گفت: مسائل بهداشتی واحدهای نانوایی شهرستان همچون سایر واحدهای صنفی به صورت مستمر مورد بازرسی توسط بازرسان مرکز بهداشت قرار می گیرد و در این راستا کم کاری وجود ندارد.

رضا پورآیین افزود: کارگران واحدهای نانوایی موظف به دریافت کارت سلامت هستند ضمن اینکه به صاحبان نانوایی ها نیز قبل از ایجاد نانوایی آموزش های لازم ارائه می شود.

رئیس مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: از تیرماه تا مهرماه سال جاری ۷۸۳ مورد بازرسی بالغ بر ۲۵۰ نانوایی موجود در شهرستان از سوی بازرسان مرکز بهداشت صورت گرفته است که در این بازرسی ها متخلفان شناسایی، اخطارهای لازم داده شده و در این زمینه ۱۱ قطع سهمیه آرد نیز صورت گرفت.

به گزارش مهر، بالغ بر ۱۵۵ واحد نانوایی در سطح شهر دزفول فعالیت می کنند.

تعداد تمام واحدهای نانوایی در سطح شهرستان نیز بالغ بر ۲۵۰ نانوایی است.