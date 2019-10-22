۱۸۷۴نفر از آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای دررفسنجان بهره مند شدند

علی عبدالکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز در سامانه های مختلف دوره های آموزشی برگزار می کند و به فراخور جوامع هدف خود دوره های ویژه ای را تدارک دیده و اجرا می نماید.

وی بیان کرد: براساس عملکرد ثبت شده در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای از هزار و ۸۷۴ نفر ثبت نام شده از ابتدای امسال برای ۲۴ نفراز افراد دارای معلولیت، ۲۴ نفر از پناهندگان و اتباع خارجی، ۲۰ نفر از دانش آموزان، ۱۶۴نفر از دانشجویان، ۱۵ نفر از زنان سرپرست خانوار، ۲۳۲ نفر از زندانیان، ۱۰۶ نفر از ساکنان مناطق روستایی، ۳۷ نفر از سربازان وظیفه، ۶۲ نفر از معتادین بهبود یافته و ۳۴۷ نفر از شاغلین بنگاه های اقتصادی و بقیه نیز از متقاضیان مهارت آموزی، که ۶۶ نفر آنها به صورت کارآموزی در محیط واقعی کار بوده جمعا ۱۸۷۴ نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای رفسنجان یادآور شد: عملکرد ۲۲۲ هزار و ۹۶۷ نفر ساعت این مرکز در شش ماه امسال به تفکیک سامانه های ثبت نام شده وجود دارد.

عبدالکریمی تصریح کرد: علاوه بر بخش دولتی در این شهرستان بیش از ۱۰۰ آموزشگاه آزاد در زمینه مهارت آموزی فعالیت می کنند که معمولا در طول سال بیش دو هزار و ۴۰۰ نفر از مهارت آموزان در این آموزشگاهها ثبت نام می کنند.

وی با اشاره به نیاز مهارتی شهرستان بر اساس نیازسنجی های انجام شده و همچنین طرح آموزشهای فنی و حرفه ای توسعه گرا مشارکت محور، گفت: امیدواریم با کمک سایر مجموعه های شهرستان بتوان در راستای رفع نیاز مهارتی شهرستان پویاتر وموثر تر قدم برداشت.