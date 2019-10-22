ورزشکاران ما سفیران اخلاق هستند/ تشریح شروط تاثیرگذاری در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دیدار با ورزشکاران، مدیرکل و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به مسئله انتخاب الگوها در جامعه، اظهار داشت: هر شخصی به صورت فطری و ذاتی به دنبال الگو است، خداوند هم وقتی انسان را آفرید برای انسان الگو تعیین کرد، پیامبران الهی الگوهای بشریت بوده اند.

ضرورت توجه به سلامت اخلاقی و معنوی بین ورزشکاران

وی، بیان داشت: پیامبر(ص) بهترین الگو برای انسا ها بوده است، هدف از انتخاب الگو این است که انسان زندگی، منش و روش خود را مطابق آن الگو قرار دهد، در این راستا جامعه ورزشی و ورزشکاران قشر تاثیرگذار الگوها هستند، معمولا جوانان، نوجوانان و حتی بزرگسالان سعی می کنند رفتار خود را مطابق رفتار یک ورزشکار قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به تاثیرگذاری اخلاقی، تربیتی، رفتاری و روحی از ورزشکاران، عنوان کرد: جامعه ورزشی، جامعه بسیار مهمی است، نوع نگاه باید اینگونه باشد که این قشر تاثیرگذار در جامعه و الگو هستند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه قطعا این تاثیرگذاری و این الگو بودن برای ما مسئولیت آور است، افزود: اولین مسئولیت یک مربی ورزشی، هیئت و تشکیلات ورزشی، سلامت است، وقتی این قشر می تواند تاثیر گذار باشد که خودش از سلامت برخوردار باشد، اگر از سلامت برخودار نباشد قطعا تاثیرگذار نخواهد بود و بلکه مخرب خواهد بود.

وی با اشاره به موضوع سلامت اخلاقی و معنوی، عنوان کرد: در موفقیت جامعه ورزشی این امر خیلی نقش دارد، موفقیت و تاثیرگذاری جامعه ورزشی در سلامت آنها است.

در میدان ورزش، جوانمردی حرف اول را باید بزند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در ادامه، دومین شرط موفقیت جامعه ورزشی را امین بودن و امانتدار بودن عنوان کرد و گفت: فرزندان مردم امانت هستند، پدر و مادر با یک امید آنها را به دست ما می سپارند و می خواهند هدایت شوند و عاقبت به خیر شوند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ورزشکار جوانمرد است، آزاد مرد است و این جوانمردی و فتوت باید حفظ شود، افزود: مقتدا و مولای ورزشکاران در امر ورزش، جوانمردی و فتوت امام علی(ع) است، در میدان ورزش جوانمردی حرف اول را باید بزند و آزاد مردمی و جوانمردی در این است که انسان امین و مورد اعتماد باشد، یک هیئت ورزشی مامن و پناهگاه مردم است و باید مورد اعتماد مردم باشد.

وی با بیان اینکه شرط سوم برای تاثیرگذاری و موفقیت جامعه ورزشی، مسئله اخلاق مداری است، گفت: حاکمیت اخلاق در ورزش بسیار مهم است، وفتی اخلاق در ورزش نباشد یعنی بی بندوباری، باید فضای اماکن ورزشی، فضای اخلاقی باشد و سلامت در اخلاق است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، تاکید کرد: خوشبختانه در اکثریت هیئت های ورزشی امروز اخلاق حاکم است.

ورزش جمهوری اسلامی ایران آمیخته با معنویت و ارزش‌ها است

آیت الله میرعمادی در ادامه، ارزش مداری را یکی دیگر از شرط های تاثیرگذاری جامعه ورزشی اعلام کرد و بیان داشت: برای ما ارزش ها اصل هستند و باید حفظ شوند، ما مسلمان هستیم و پیرو مکتب اهل بیت هستیم طبیعتا ارزش های اسلامی و انقلابی را باید مورد توجه قرار دهیم، جامعه ورزشی ما، جامعه انقلابی است.

وی، تصریح کرد: اینکه مقام معظم رهبری بر مسئله جوان مومن و انقلابی تاکید دارند، این جوان مومن و انقلابی در جامعه ورزشی است، ورزشکاران ما، انقلابی هستند و طبیعتا باید ارزش های انقلاب را حفظ کنند و هرگز در میدان ورزش نباید با نمایندگان کشورهایی که ضد ارزش هستند مبارزه کنیم، رژیم صهیونیستی ضد ارزش، کودک کش و غاصب است، مگر می شود ورزشکار انقلابی ایران اسلامی با رژیم صهیونیستی مسابقه بدهد؟

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، یادآور شد: بعضی رسانه ها و افراد توجه به این نکته ندارند، ما قهرمانی را در ارزش ها می بینیم، کسی که ارزش ها را حفظ کرده قهرمان است، دختر خانمی که در میدان ورزشی حجاب خود را حفظ کرده قهرمان است، رزمنده ای که در دوران دفاع مقدس در جبهه جان خود را فدا کرد قهرمان است و تمام دنیا او را قهرمان می دانند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه جوانی که حاضر نمی شود با ورزشکار و تفکر رژیم صهیونیستی مسابقه بدهد، قهرمان ارزش ها است، امروز ورزش آمیخته با معنویت، اخلاق و ارزش ها شده است، ورزش جمهوری اسلامی ایران ورزش آمیخته با معنویت است.

به دور از مسائل حاشیه‌ای به جامعه ورزشی توجه شود

وی با تاکید بر اینکه ورزشکار ما در مسابقات بین المللی حافظ ارزش ها است و ورزشکاران ما سفیر اخلاق هستند، عنوان کرد: ورزشکار جمهوری اسلامی ایران دارای هویت مستقل است، دارای فرهنگ ناب اسلامی است نه تحت تاثیر فرهنگ غرب.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله فرهنگسازی برای ورزش همگانی، گفت: متاسفانه تنبلی در جامعه ما وجود دارد و نسبت به ورزش اهتمام لازم را نداریم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه فرهگسازی این امر بر عهده ورزشکاران است، عنوان کرد: ورزش همگانی باید گسترش یابد و تقویت شود، مشوق هایی باید برای ورزش همگانی به وجود آید.

وی در ادامه با اشاره به کسب موفقیت ها سوی ورزشکاران لرستان، بیان داشت: اما به نظر می آید فاصله داریم و در رشته هایی که لرستان می تواند عنوانی داشته باشد مقداری آن گونه که انتظار هست، نیست و انتظار این است که حوزه ورزش و جوانان استان به دور از مسائل حاشیه ای، سیاسی و ... به جامعه ورزشی توجه کند.