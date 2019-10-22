اردستان زنده به وجود قنات است/حمایت از آبیاری نوین در سطح استان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مرادمند ظهر سه شنبه در جلسه توسعه بخش کشاورزی در اردستان اظهار داشت: شهرستان اردستان یکی از شهرهای پر پتانسیل همراه با بهره برداران فهیم در بخش کشاورزی است.

وی افزود: شهرستان اردستان یک محدوده ای کوچک از جغرافیا است که پهنه بزرگی از تاریخ را در بخش کشاورزی در خود جای داده و قنوات اردستان خود گویای قدمت فعالیت بخش کشاورزی در این شهرستان است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در قالب برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در چهارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برنامه هایی را با توجه به پتانسیل هر شهرستان تدوین کرده ایم که به زودی ابلاغ خواهد شد.

سلامت و امنیت غذایی یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

وی با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی بوده و زیر مجموعه آن پروژه هایی تعریف شده است، تاکید کرد: اعتبارات زیادی را در حمایت از آبیاری نوین در سطح استان اصفهان در نظر گرفته ایم و اجرا می کنیم که اردستان از شهرستانهای پیشرو در بحث جذب اعتبارات در این زمینه بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان در موضوع شبکه های آبرسانی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال ودر موضوع آبیاری تحت فشار نیز ۶۰۰ میلیارد ریال بدهی دارد اما کار را تعطیل نکرده است تا در ادامه فعالیت کشاورزان خللی به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه بازسازی و بهسازی قنوات در سنوات گذشته اعتبار ملی نداشت، افزود: با پیگیری هایی که شد یکی دو سالی اعتبار برای این موضوع در نظر گرفتند اما تخصیص این اعتبارات ادامه دار نبود و در قالب تسهیلات ارائه می شد که با پیگیری های مداوم و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بار دیگر این اعتبار به شکل بلاعوض در آمد

مرادمند تاکید داشت: شهرستان اردستان زنده به وجود قنات است و عمده منابع آبی آن از طریق قناتها تامین می شود و بر این اساس اعتبار بیشاری برای قنوات آن تخصیص خواهیم داد.