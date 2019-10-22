نخستین استاندارد حلال در بین کشورهای اسلامی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم ظهر سهشنبه در نشست شورای استاندارد استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه نخستین استاندارد حلال در بین کشورهای اسلامی از سوی سازمان استاندارد ایران اسلامی پیشنهاد و موردتوافق همه مذاهب اسلامی قرارگرفته است، ابراز کرد: ان شاالله بهزودی شاهد ابلاغ این استاندارد خواهیم بود.
وی مفهوم و رکن اصلی استاندارد بینالمللی اسلامی را ارتقای روند تجارت حلال دانست و ابراز کرد: این نوع استاندارد بینالمللی بهمثابه گامی مهم در بسترسازی و افزایش سهم ایران از تجارت حلال در دنیا محسوب میشود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد تدوین این استاندارد از سوی کمیته استاندارد موسسه کشورهای اسلامی را یک گام مهم و مؤثر در عرصه بینالمللی دانست و ابراز کرد: این کشورها ذیل سازمان کنفرانس اسلامی فعالیت میکنند و لذا تدوین طرح استانداردسازی بینالمللی از سوی ایران اسلامی قطعاً به گسترش مناسبات نیز خواهد انجامید.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد درباره اهمیت تدوین استاندارد بینالمللی حلال توضیح داد: گردش مالی صنعت حلال در دنیا را افزون بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است لذا اگر ایران اسلامی بتواند فقط و فقط پنج درصد از این بازار را داشته باشد قطعاً شاهد تحولات خوبی در ایران اسلامی خواهیم بود.
مرندی مقدم بابیان اینکه سازمان استاندارد در عرصه بینالمللی دستاوردهای خوبی داشته که ارتقای رتبه جهانی در زمره این دستاوردهای محسوب میشود، تأکید کرد: ایران اسلامی در سال ۲۰۱۹ با یک پله ارتقا به رتبه بیست و یکم دنیا رسیده و این در حالی است که در سالهای گذشته ما حتی رتبه ۴۲ جهان را نیز تجربه کرده بودیم.
وی درباره ارتقای سازمان استاندارد در سطح کشورهای منطقه و آسیا نیز توضیح داد: در قاره آسیا نیز استاندارد ایران بعد از چین و ژاپن همراه با کره جنوبی به طور مشترک حائز رتبه سوم است.
معاون سازمان استاندارد بابیان اینکه بیش از ۳۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد در کشورمان تدوینشده است، گفت: تدوین استانداردها پیشاز این عمدتا در بخشهای تولید و خدمات بود که خوشبختانه امروز به بخشهای جدیدی چون نانو نیز ورود کردهایم که نشان از توانمندیهای متخصصان داخلی دارد.
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