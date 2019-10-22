سید حمیدرضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مشکلات عدیده ای که در حوزه راه بر اثر سیل در شهرستان پلدختر ایجاد شده از مدیر کل راه و شهرسازی استان برای سفر به پلدختر دعوت شد تا از نزدیک در جریان این مشکلات قرار گیرد.

وی افزود: چهار قطعه از مسیرهای مواصلاتی شهرستان پلدختر طراحی شده تا برای بازسازی به پیمان برود و مردم از نگرانی ها در این زمینه خارج شوند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای روکش آسفالت جاده دهلیج به عنوان مسیر اضطراری شهرستان، در زمان تصویب بودجه از اعتبارات مجلس شورای اسلامی مبلغ قابل توجهی در نظر گرفته شد که انتظار می رود مدیرکل راه و شهرسازی لرستان برای تسریع در به پیمان رفتن این طرح دستورات لازم را ابلاغ کند.

کاظمی افزود: کریدور غرب به جنوب و مسیر خط اصلی غرب به جنوب کشور مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده که جهت رونق، این مسیر نیاز به احیا دارد.

وی یادآور شد: چهار خطه کردن محور پلدختر به دره شهر در حال پیگیری است و در این رابطه مکاتباتی صورت گرفته تا بتوان از طریق وزارت راه و شهرسازی آن را احیا کرد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود: ساکنان حواشی شهر پلدختر از ۳۰ سال پیش تاکنون ساکن شده اند اما متاسفانه چون در گذشته مجوزهای قانونی به آنها داده نشده از خدمات شهری مانند سایر شهروندان بهره‌مند نیستند.

کاظمی گفت: به اتفاق مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان بازدید از حاشیه‌نشینان شهر پلدختر صورت گرفت که انتظار می‌رود مشکلات این قشر ضعیف برطرف شود تا مانند دیگر شهروندان از امکانات و خدمات شهری برخوردار و برای آنان آسایش و رفاه ایجاد شود.