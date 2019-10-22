کاهش دما در استان خوزستان از هفته آینده

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: با تاثیر سامانه ناپایدار حداقل تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات شاهد رگبار همراه با رعد و برق در مناطق شمال، شمال شرق و ارتفاعات و بارش پراکنده در دیگر مناطق استان خواهیم بود.

وی افزود: در این ایام به دلیل وجود ضرایب بالای ناپایداری به ویژه در روز پنجشنبه و جمعه وقوع تند باد لحظه ای و گرد و غبار موقت دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: از اوایل هفته آینده شاهد افت محسوس دما در استان خواهیم بود.

سبزه زاری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته آغاجاری با ۳۶.۸ درجه گرمترین و ایذه با ۱۶.۴ درجه خنک ترین شهرهای استان بوده است.