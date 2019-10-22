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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

مدیر کل هواشناسی خوزستان خبر داد:

کاهش دما در استان خوزستان از هفته آینده

کاهش دما در استان خوزستان از هفته آینده

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: از اوایل هفته آینده شاهد کاهش محسوس دما در استان خوزستان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تاثیر سامانه ناپایدار حداقل تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات شاهد رگبار همراه با رعد و برق در مناطق شمال، شمال شرق و ارتفاعات و بارش پراکنده در دیگر مناطق استان خواهیم بود.
وی افزود: در این ایام به دلیل وجود ضرایب بالای ناپایداری  به ویژه در روز پنجشنبه و جمعه وقوع تند باد لحظه ای و گرد و غبار موقت دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: از اوایل هفته آینده شاهد افت محسوس دما در استان خواهیم بود.
سبزه زاری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته آغاجاری با  ۳۶.۸ درجه گرمترین و ایذه با ۱۶.۴ درجه خنک ترین شهرهای استان بوده است.
کد مطلب 4753423

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