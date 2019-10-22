  1. استانها
  2. قم
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۰۴

آیت الله سعیدی تأکید کرد؛

ضرورت سازمان یافتن عده‌ای از روحانیون برای انجام امور تشکیلاتی

ضرورت سازمان یافتن عده‌ای از روحانیون برای انجام امور تشکیلاتی

قم - امام جمعه قم بر سازمان یافتن عده‌ای از روحانیون برای انجام امور تشکیلاتی تأکید کرد و افزود: این روحانیون باید بر اساس یک شیوه و جریان خاص وابسته به حاکمیت نظام اسلامی حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر سه‌شنبه در دیدار فرمانده تیپ ۸۳ امام جعفر صادق(ع) که در سالن محراب شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برگزار شد، تشکیلات تیپ امام صادق(ع) را همچون سازمان قرآنی دانست و افزود: این تشکیلات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وارد شده و به اشخاص خاصی سپرده شده است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت سازمان یافته شدن عده‌ای از روحانیان در استان‌ها و شهرها برای انجام امور تشکیلاتی افزود: این روحانیون باید پس از سازمان یافته شدن  بر اساس یک شیوه و جریان خاص وابسته به حاکمیت نظام اسلامی که در راستای حاکمیت الله و اهل‌بیت(ع) است، حرکت کنند و به دنبال ظهور و بروز آن در جامعه باشند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد: برای معرفی و تبلیغ فعالیت‌های تیپ امام صادق(ع) در استانها و شهرها باید افراد شاخصی مشخص شوند.

وی ادامه داد:‌ افراد مشخص شده باید با هماهنگی نمایندگان ولی‌فقیه، مراکز عقیدتی سپاه، سازمان تبلیغات و علمای بزرگ بلاد در شهرها و استان های مشخص شده به فعالیت بپردازند.

کد مطلب 4753436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه