به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی ظهر سهشنبه در دیدار فرمانده تیپ ۸۳ امام جعفر صادق(ع) که در سالن محراب شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برگزار شد، تشکیلات تیپ امام صادق(ع) را همچون سازمان قرآنی دانست و افزود: این تشکیلات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وارد شده و به اشخاص خاصی سپرده شده است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت سازمان یافته شدن عدهای از روحانیان در استانها و شهرها برای انجام امور تشکیلاتی افزود: این روحانیون باید پس از سازمان یافته شدن بر اساس یک شیوه و جریان خاص وابسته به حاکمیت نظام اسلامی که در راستای حاکمیت الله و اهلبیت(ع) است، حرکت کنند و به دنبال ظهور و بروز آن در جامعه باشند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد: برای معرفی و تبلیغ فعالیتهای تیپ امام صادق(ع) در استانها و شهرها باید افراد شاخصی مشخص شوند.
وی ادامه داد: افراد مشخص شده باید با هماهنگی نمایندگان ولیفقیه، مراکز عقیدتی سپاه، سازمان تبلیغات و علمای بزرگ بلاد در شهرها و استان های مشخص شده به فعالیت بپردازند.
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