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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۵۶

مدیر کل کمیته امداد قزوین:

ایجاد ۱۳۵۷ فرصت شغلی از طریق کمیته امداد قزوین

ایجاد ۱۳۵۷ فرصت شغلی از طریق کمیته امداد قزوین

قزوین- مدیر کل کمیته امداد استان قزوین گفت: در ۷ ماهه امسال کمیته امداد استان یک هزار و ۳۵۷ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مومنی در این باره اظهار کرد: این نهاد برای امسال متعهد به ایجاد پنج هزار فرصت شغلی است که تا کنون هزار و ۳۵۷ مورد ان محقق شده است.
وی افزود: هزار و ۵۵ مورد از شغل‌های ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال و ۳۰۲ مورد آن هم از طریق کاریابی ایجاد شده است.

مومنی بیان کرد: هم اکنون این افراد مشغول به کارند و ناظران کمیته امداد بر فعالیت آن‌ها نظارت دارند.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: برای افرادی هم که از طریق کاریابی مشغول به کار شدند، هم اکنون بیمه رد می‌شود.

به گفته او، میزان اشتغال ایجاد از طریق کاریابی نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵۷ درصد افزایش یافته است.

مومنی، مجموع تسهیلات اشتغال پرداخت شده را ۳۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان بیان کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: اگر فرد نیازمندی که تحت حمایت نباشد در صورت داشتن شرایط می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند، اما اولویت با مددجویان این نهاد و هم سفره‌های آنان است.

کد مطلب 4753438

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