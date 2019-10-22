به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گردهمایی ارایه فناوریهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آبان سال جاری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار خواهد شد.
این گردهمایی با هدف استفاده از دانش و نوآوری در مدل بهینه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و در محورهای حفاظت فیزیکی، کشف و شناسایی، انبارداری هوشمند، بازرسی در سطح عرضه، پایش مرزها، هوشمندسازی نظارت بر ترانزیت و لجستیک، بهینهسازی امحا و بازیابی و... برگزار میشود.
صندوق نوآوری و شکوفایی برای این گردهمایی سه روزه، برنامههای متنوعی را در نظر گرفته است که از جمله آن میتوان به رویدادهای معرفی نیازمندیهای فناورانه، نشستهای مذاکره B۲B و پنلهای تخصصی اشاره کرد.
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