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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۰

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

شهرکرد- مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.

ابراهیم شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: ۵۰۰ هکتار به میزان اراضی زیر کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری افزوده می شود.

وی اظهار داشت: برداشت محصولات گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:  تولید محصولات گیاهان دارویی ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشمار در بخش گیاهان دارویی دارد که این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه گشت گیاهان دارویی در استان زمینه ساز افزایش اشتغال بخش کشاورزی است.

کد مطلب 4753443

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