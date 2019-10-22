ابراهیم شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: ۵۰۰ هکتار به میزان اراضی زیر کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری افزوده می شود.

وی اظهار داشت: برداشت محصولات گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تولید محصولات گیاهان دارویی ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشمار در بخش گیاهان دارویی دارد که این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه گشت گیاهان دارویی در استان زمینه ساز افزایش اشتغال بخش کشاورزی است.