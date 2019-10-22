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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۵

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد

برداشت ۱۹۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری

برداشت ۱۹۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت ۱۹۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهدوی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری  چهار هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت محصول سیب زمینی اختصاص یافت.

مهدوی عملکرد تولید محصول سیب زمینی در هر هکتار را ۴۰ تن بیان و بیان کرد: امسال ۱۹۰ هزار تن از این محصول در چهارمحال و بختیاری برداشت شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود : ارقام سیب زمینی کشت شده در استان جلی، بانبا، مارفونا و نیلوا است.

وی گفت: برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری از اوایل مهر ماه آغاز و تا اواسط آبان ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیشترین سطح زیر کشت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن قرار دارد.

کد مطلب 4753452

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