برداشت ۱۹۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهدوی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری چهار هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت محصول سیب زمینی اختصاص یافت.

مهدوی عملکرد تولید محصول سیب زمینی در هر هکتار را ۴۰ تن بیان و بیان کرد: امسال ۱۹۰ هزار تن از این محصول در چهارمحال و بختیاری برداشت شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود : ارقام سیب زمینی کشت شده در استان جلی، بانبا، مارفونا و نیلوا است.

وی گفت: برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری از اوایل مهر ماه آغاز و تا اواسط آبان ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیشترین سطح زیر کشت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن قرار دارد.