تصادف ۳ تریلی در لاین جنوبی ایوانکی-گرمسار/ محور بسته شد

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ظهر امروز دوشنبه، تصادف زنجیرهای سه تریلی به همراه واژگونی یک دستگاه نیسان و یک دستگاه آمبولانس بیمارستان شهید معتمدی گرمسار در لاین جنوبی ایوانکی-گرمسار به وقوع پیوست، ابراز داشت: با توجه بهشدت حادثه برای جلوگیری از حوادث بعدی این محور بستهشده است.
وی ضمن بیان اینکه خوشبختانه این حادثه مصدوم و فوتی نداشته است، افزود: هماکنون تیمهای پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر و پلیسراه برای رسیدگی به افراد در محل حضور دارند تا رهاسازی و پاکسازی مسیر در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه این روزها با بارش باران مواجه هستیم که احتمال لغزندگی خودروها را افزایش میدهد، ابراز داشت: پرهیز از هرگونه شتاب و عجله، توجه و تمرکز کافی به جلو و رعایت سرعت مطمئن از مواردی است که میتواند در پیشگیری وقوع این حوادث مؤثر باشد.
محمدخانی همچنین بابیان اینکه صبح امروز نیز برخورد یک تریلی با نیسان در ۷۵ کیلومتری محور دامغان به سمنان حادثه آفرید، تصریح کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۳۰ به وقوع پیوست که جان باختن یک نفر و مجروحیت سه نفر را به دنبال داشت.
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