جابجایی ۷ هزار زائر اربعین حسینی توسط ناوگان عمومی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: امسال ۱۰۰ درصد ناوگان فعال اتوبوسی استان به جابجایی زائرین اربعین حسینی اختصاص یافته است.

وی از جابجایی هفت هزار و ۴۱۳ زائر اربعین حسینی استان توسط ناوگان عمومی استان خبر داد و گفت: این زائران با ۲۲۹ سفر اتوبوسی برای حضور در پیاده روی باشکوه اربعین حسینی به مرزهای خروجی کشور جابجا شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اضافه کرد: این رقم نسبت به سال گذشته افزایش ۸۶ درصدی را نشان می دهد.

شهامت با بیان اینکه در ابتدای شروع طرح اربعین حسینی تعداد ۱۰۵ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران تدارک دیده شده بود، عنوان داشت: با توجه تخصیص ۱۰۰ درصدی ناوگان استان به این موضوع، حدود ۱۲۰ دستگاه کار جابجایی زائرین را به صورت رفت و برگشت انجام داده اند.

وی، بیشترین حجم جابجایی را مربوط به مرکز استان با بیش از چهار هزار و ۸۲۰ زائر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در انتقال زائران از مرزها به استان خراسان جنوبی وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی همچنین از بازگشت بیش از ۹۰ درصد از زائران اربعین حسینی به استان خبر داد و افزود: تمامی برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم جهت بازگشت زائران کربلا توسط سازمان راهداری انجام شده است.

شهامت با اشاره استقرار همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در پایانه مرزی مهران و پایانه مرزی چزابه، بیان داشت: طی روزهای انجام طرح دو تیم سه نفره از همکاران این اداره کل برای هماهنگی بازگشت زائران اربعین در پایانه مرزی مهران و پایانه چزابه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه کار جابجایی زائران توسط ناوگان اعزامی از استان از ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا ۳ آبان ماه ادامه دارد، افزود: این ناوگان بصورت ویژه نسبت به ارائه خدمات مطلوب به زائرین استان خراسان جنوبی و سایر استان های کشور بصورت فعال مشارکت خواهند داشته اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی یادآور شد: زائران اربعین حسینی می توانند هرگونه شکایات خود را جهت رسیدگی به سامانه گویای ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ اطلاع دهند.