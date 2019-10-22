عالیه محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهلمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفان و در گام دوم انقلاب اسلامی، جشنواره ملی شعر در امتداد فجر برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره با موضوع خودسازی، جامعه سازی و تمدن اسلامی، عزت و اقتدار ملی، جوانان محور پیشرفت، ولایت، عاشورا، طلیعه نور، بسیج شجره طیبه انقلاب اسلامی، خودباوری، خودکفایی و امید به آینده و ... برگزا رمی‌شود.

محرابی یادآور شد: این جشنواره در قالب‌های شعری شعر فارسی، ترانه، سرود، شعر کودک و نوجوان، شعر طنز و ... برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: بخش ویژه این جشنواره نیز شامل شعرگویشی با لهجه‌های مختلف با محوریت هجو استکبار و جاهلیت مدرن است.

محرابی خاطرنشان کرد: ۲۰ اثر در بخش اصلی و ۱۰ اثر در بخش ویژه این جشنواره به عنوان آثار برتر انتخاب و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره به آنها اهدا می‌شود.

وی، مهلت ارسال آثار را ۲۰ آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: زمان برگزاری جشنواره نیز نیمه اول آذرماه خواهد بود.

محرابی یادآور شد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را از طریق رایانه جشنواره به نشانی emtedadefajr@gmail.com ارسال کنند.