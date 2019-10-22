هلال احمر قزوین با باشگاه کوهنوردان تفاهم نامه همکاری امضا کرد

حسن آصفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران و تسریع بر وظیفه جمعیت هلال احمر در پاسخگویی به حوادث در حوزه کوهستان و لزوم بهره مندی از تمام توان موجود در امر ساماندهی به تیم های تخصصی امداد و نجات در کوهستان، همچنین اعلام آمادگی جامعه کوهنوردی در همکاری و یاری رسانی به این جمعیت این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.



وی افزود: در این تفاهم‌نامه مقرر شد دوره های آموزش امداد و نجات از سطوح پایه تا تخصصی به جهت کسب مهارت و دانش افزایی جامعه کوهنوردی با همکاری مشترک باشگاه کوهنوردان آرش و جمعیت هلال احمر برگزار شود.



آصفی ادامه داد: برگزاری دوره های حضوری امداد و کمک های اولیه، برگزاری دوره های غیر حضوری پایه خدمات داوطلبی، برگزاری جلسات توان افزایی امداد و نجات در کوهستان (آموزش های تخصصی نجات فنی در حوزه ورزش های کوهستانی)، تأمین وسایل ویژه کمک آموزشی، اعطای مدرک به شرکت کنندگان و همکاری در اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه کوهنوردی استان از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان عنوان کرد: انعقاد این تفاهم نامه، زمینه را برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه کوهنوردی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی در عملیات های امداد و نجات در حوزه کوهستان فراهم می کند و گام موثری در کاهش تلفات در حوادث کوهستان است.