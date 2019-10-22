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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۰

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین:

هلال احمر قزوین با باشگاه کوهنوردان تفاهم نامه همکاری امضا کرد

هلال احمر قزوین با باشگاه کوهنوردان تفاهم نامه همکاری امضا کرد

قزوین- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: هلال احمر قزوین در جهت پاسخگویی بهتر به حوادث در حوزه کوهستان تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.

حسن آصفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران و تسریع بر وظیفه جمعیت هلال احمر در پاسخگویی به حوادث در حوزه کوهستان و لزوم بهره مندی از تمام توان موجود در امر ساماندهی به تیم های تخصصی امداد و نجات در کوهستان، همچنین اعلام آمادگی جامعه کوهنوردی در همکاری و یاری رسانی به این جمعیت این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه مقرر شد دوره های آموزش امداد و نجات از سطوح پایه تا تخصصی به جهت کسب مهارت و دانش افزایی جامعه کوهنوردی با همکاری مشترک باشگاه کوهنوردان آرش و جمعیت هلال احمر برگزار شود.

آصفی ادامه داد: برگزاری دوره های حضوری امداد و کمک های اولیه، برگزاری دوره های غیر حضوری پایه خدمات داوطلبی، برگزاری جلسات توان افزایی امداد و نجات در کوهستان (آموزش های تخصصی نجات فنی در حوزه ورزش های کوهستانی)، تأمین وسایل ویژه کمک آموزشی، اعطای مدرک به شرکت کنندگان و همکاری در اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه کوهنوردی استان از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان عنوان کرد: انعقاد این تفاهم نامه، زمینه را برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه کوهنوردی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی در عملیات های امداد و نجات در حوزه کوهستان فراهم می کند و گام موثری در کاهش تلفات در حوادث کوهستان است.

کد مطلب 4753462

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