به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ هادی رسایی با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با فعالیت مکان‌های غیرمجاز در سطح استان یزد اظهار داشت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی ضمن بازدید از ۵۳ کافی‌شاپ، ۱۲ واحد متخلف را پلمب کردند.

وی عنوان کرد: نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی از جمله دلایل برخورد با این واحدها بوده است.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان یزد ادامه داد: در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کافی‌شاپ و قهوه‌خانه‌ها در سطح شهر یزد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با همکاری عوامل مرکز بهداشت شهرستان به بازدید از قهوه‌خانه و کافی‌شاپ‌ها در سطح شهر یزد می‌پردازند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت غیرمجاز قهوه‌خانه یا کافی‌شاپ در سطح شهر مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند و نیروهای پلیس را در جهت برقراری نظم و امنیت در سطح استان یاری کنند.