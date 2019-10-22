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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۲۸

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش گردشگری انجام شد

۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش گردشگری انجام شد

شهرکرد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری انجام شد.

 مهرداد جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش گردشگری انجام شد، اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری در شش ماه نخست سالجاری انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱ طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.

وی بیان کرد:  از مهمترین طرح های افتتاح شده در سالجاری احداث یک هتل  بوده است که نقش مهمی در افزایش تخت های اقامتی در سطح استان داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشماری برای توسعه گردشگری دارد.

وی بیان کرد: جذب سرمایه گذاران در بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.

کد مطلب 4753469

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