مهرداد جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش گردشگری انجام شد، اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری در شش ماه نخست سالجاری انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱ طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.

وی بیان کرد: از مهمترین طرح های افتتاح شده در سالجاری احداث یک هتل بوده است که نقش مهمی در افزایش تخت های اقامتی در سطح استان داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشماری برای توسعه گردشگری دارد.

وی بیان کرد: جذب سرمایه گذاران در بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.