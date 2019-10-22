به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هم‌اندیشی پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، سی‌ام مهرماه، با حضور نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، شهرداری و فعالان این عرصه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

محسن حموله دبیر جشنواره در این نشست از برگزاری این رویداد ملی در تاریخ ۷ تا ۱۳ دی خبر داد و گفت: امسال با بررسی دیدگاه‌ها و نظرهای بازدیدکنندگان و مخاطبان جشنواره چهارم کمیته و طرح و برنامه‌ریزی نیز به کمیته‌های جشنواره اضافه شده است و امیدواریم بیش از گذشته شاهد حضور سازمان‌ها و فعالان این عرصه در این دوره باشیم.

وی اضافه کرد: جشنواره اسباب‌بازی فرصت بسیار خوبی را فراهم می‌کند تا همه سازمان‌ها و طراحان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نهادها و فعالان بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار بگیرند و این جشنواره را برگزار کنند در عین حال انتظار داریم که برنامه‌های جداگانه‌ای نیز از سوی این سازمان‌ها به‌ویژه سازمان بهزیستی کشور با دارابودن ۱۴هزار مهدکودک در کشور هم‌زمان با جشنواره تدارک دیده شود.

تمرین زندگی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برگزاری جشنواره اسباب‌بازی

مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون شعار این دوره از جشنواره را مانند سال گذشته «تمرین زندگی» و مکان برگزاری این رویداد را مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون تهران اعلام کرد.

به گفته‌ حموله یکی از مهم‌ترین هدف‌های این جشنواره حمایت از تولید کالاهای ایرانی در مسیر کمک به تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» است.

او همچنین به معرفی روسای کمیته‌های مختلف جشنواره پرداخت و اظهار امیدواری کرد که بخش بین‌الملل جشنواره در آینده شکل بگیرد و بتوانیم میزبان نمایندگان برخی از کشورهای مطرح در حوزه اسباب‌بازی نیز باشیم.

حموله، از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران و شورای نظارت بر اسباب‌‏بازی به‌عنوان برگزارکنندگان جشنواره نام برد.

حضور پُر توان و قوی‌تر در جشنواره اسباب‌بازی

در این نشست غلامرضا دیزجی رییس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی نیز در سخنانی خواستار گسترش دامنه این جشنواره و برگزاری آن در نقاط مختلف شهر تهران و مراکز استان‌ها شد و مهدی علی‌اکبرزاده مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور هنری در همین زمینه از آمادگی این وزارت‌خانه برای برگزاری نمایشگاه‌های اسباب‌بازی در مدارس کشور خبر داد.

وی با بیان اهمیت اسباب‌بازی در آموزش و تربیت کودکان، مساله ایجاد پیوند بین کودکان با والدین و معلمان و مربیان را از طریق اسباب‌بازی با اهمیت عنوان کرد.

فضای شاداب‌تر برای کودکان در مدارس با استفاده از اتاق اسباب‌بازی

علی‌اکبرزاده، راه‌اندازی اتاق‌های اسباب‌بازی در مدارس را یکی از دست‌آوردهای چهارمین دوره این جشنواره در آموزش و پرورش دانست و گفت: این طرح ادامه پیدا می‌کند و تعداد مدارس تحت پوشش آن افزایش خواهد یافت تا بتوانیم فضای مدارس را برای دانش‌آموزان با نشاط و شاداب‌تر کنیم.

افسون امینی مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون نیز رویکردهای مراکز فرهنگی هنری و کتاب‌خانه‌های کانون در حوزه استفاده از اسباب‌بازی را تشریح کرد و گفت: این نگاه که بچه، ظرفی خالی است که باید ذهن او را از علوم ریاضیات و ادبیات پر کنیم تا از این راه باسوادتر و باهوش‌تر شود، به‌هیچ‌وجه رویکرد کانون نیست بلکه اولویت ما این است که کودکان باید از خواندن کتاب و بازی لذت ببرند.