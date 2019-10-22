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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳

تشرف بانوی تایلندی در حرم مطهر رضوی به دین اسلام

تشرف بانوی تایلندی در حرم مطهر رضوی به دین اسلام

مشهد - یک بانوی تایلندی در حرم مطهر رضوی به دین مبین اسلام مشرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آستان نیوز، یک زن جوان تایلندی با حضور در دفتر مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی و با ادای شهادتین، به دین مبین اسلام مشرف شد.

مالیلا سودانساوو در حاشیه این مراسم گفت: در مدتی که با اسلام آشنا شدم، چیزی جز محبت و مهرورزی در این دین ندیدم و از صمیم قلب و با مطالعه و تحقیق این دین را پذیرفتم و از این انتخاب بسیار خوشحال هستم.

وی تأکید کرد: بین آنچه در رسانه‌ها درباره اسلام مطرح می‌شود با آنچه واقعیت است، فاصله بسیاری وجود دارد؛ زمانی که به ایران آمدم و رفتار مسلمانان را مشاهده کردم، حقیقت برای من آشکار شد.

سودانساوو بیان کرد: دین اسلام زنان را بسیار محترم و دارای عزت می‌داند و حجاب را عاملی برای رسیدن آن‌ها به آرامش، رشد و تعالی در محیط اجتماع می‌داند.

وی تاکید کرد: خانواده من با این انتخاب من مشکلی ندارند زیرا آنان می‌دانند که بهترین تصمیم را گرفته‌ام و دینی را برای خود برگزیده‌ام که سعادت من را به دنبال دارد.

این بانوی تایلندی اضافه کرد: برای نخستین بار است که به ایران و حرم رضوی مشرف می‌شوم و احساسی که در لحظه تشرف داشتم غیر قابل وصف و بسیار هیجان انگیز است.

سودانساوو  افزود: در لحظه ادای شهادتین معنویتی در وجود خودم احساس کردم که تا پیش از آن این احساس را تجربه نکرده بودم و در این لحظه مقدس، آرزو کردم که صلح و امنیت در جهان حاکم شود و هیچ‌گونه جنگی در دنیا اتفاق نیفتد.

حسین غلامپور، رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی نیز در ادامه خطاب به این بانوی تازه مسلمان اظهار کرد: در دین مبین اسلام توصیه شده تا برای رفع موانع فکری و تصمیمات مهم زندگی به مبانی اصلی دین رجوع کرده و دانش خود را از این منابع دریافت کنیم.

غلامپور افزود: بسیاری از ادیان الهی به نکته خاصی تأکید دارند، پایه‌های دینی برخی ادیان بر تعقل و تفکر و برخی دیگر بر محبت استوار است، اما اسلام دینی است که تمام این ویژگی‌ها را داراست.

وی بیان کرد: برخلاف آنچه که امروز در جهان علیه اسلام تبلیغ می‌شود، شما از طریق تعقل و تفکر و با مراجعه به منابع اصلی دین به ویژه مطالعه قرآن با اسلام آشنا شدید و بهترین و کامل‌ترین دین را برگزیدید که این نشان از پیروزی دین اسلام دارد.

کد مطلب 4753480

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